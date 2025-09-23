TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyagez léger : Corsair lance l’enregistrement des bagages à domicile

en partenariat avec Dirby


Avec CheckMe by Dirby, lancé en partenariat avec Corsair, les voyageurs peuvent désormais enregistrer leurs bagages directement depuis leur domicile. Un service qui simplifie le parcours client, réduit le stress en aéroport.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Dirby, spécialiste de l’assistance bagages, lance « CheckMe by Dirby », en partenariat avec Corsair.

Ce service clé en main permet une prise en charge des bagages, depuis le domicile jusqu’à la soute, à l’aller comme au retour.

Accessible à Paris et en petite couronne, l’offre cible familles, seniors, touristes et voyageurs d’affaires. Elle repose sur deux volets : transfert de bagages entre domicile et aéroport, et enregistrement directement effectué chez le client par les équipes CheckMe.

Cette formule sera progressivement étendue à d’autres plateformes et compagnies, indique un communiqué de presse.

Corsair propose avec Dirby l'enregistrement et la gestion des bagages depuis le domicile

Les deux partenaires ont mis en place une plateforme co-brandée qui permet la réservation de ce service.

Emmanuelle Dos Santos, CEO de Dirby, précise : « CheckMe veut offrir plus de confort et moins de stress aux voyageurs, en rendant accessible une solution jusqu’ici réservée aux classes affaires et VIP. »

Karen Levy, Directrice Communication et Expérience Client de Corsair, souligne : « Voyager l’esprit léger, c’est désormais possible avec Corsair, seule compagnie française à proposer ce service. »

