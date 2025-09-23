Voyagez léger : Corsair lance l’enregistrement des bagages à domicile - Depositphotos.com Auteur efired
Dirby, spécialiste de l’assistance bagages, lance « CheckMe by Dirby », en partenariat avec Corsair.
Ce service clé en main permet une prise en charge des bagages, depuis le domicile jusqu’à la soute, à l’aller comme au retour.
Accessible à Paris et en petite couronne, l’offre cible familles, seniors, touristes et voyageurs d’affaires. Elle repose sur deux volets : transfert de bagages entre domicile et aéroport, et enregistrement directement effectué chez le client par les équipes CheckMe.
Cette formule sera progressivement étendue à d’autres plateformes et compagnies, indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !
Ce service clé en main permet une prise en charge des bagages, depuis le domicile jusqu’à la soute, à l’aller comme au retour.
Accessible à Paris et en petite couronne, l’offre cible familles, seniors, touristes et voyageurs d’affaires. Elle repose sur deux volets : transfert de bagages entre domicile et aéroport, et enregistrement directement effectué chez le client par les équipes CheckMe.
Cette formule sera progressivement étendue à d’autres plateformes et compagnies, indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !
Corsair propose avec Dirby l'enregistrement et la gestion des bagages depuis le domicile
Autres articles
-
Madagascar Airlines et Corsair intensifient leur coopération
-
Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !
-
Avion vendu, l’Europe et l’avenir... Pascal de Izaguirre se livre ! (Vidéo)
-
“Corsair ne dessert toujours pas en Corse”
-
Rebranding Corsair : "c'est le symbole d'une transformation globale" [ABO]
Les deux partenaires ont mis en place une plateforme co-brandée qui permet la réservation de ce service.
Emmanuelle Dos Santos, CEO de Dirby, précise : « CheckMe veut offrir plus de confort et moins de stress aux voyageurs, en rendant accessible une solution jusqu’ici réservée aux classes affaires et VIP. »
Karen Levy, Directrice Communication et Expérience Client de Corsair, souligne : « Voyager l’esprit léger, c’est désormais possible avec Corsair, seule compagnie française à proposer ce service. »
Emmanuelle Dos Santos, CEO de Dirby, précise : « CheckMe veut offrir plus de confort et moins de stress aux voyageurs, en rendant accessible une solution jusqu’ici réservée aux classes affaires et VIP. »
Karen Levy, Directrice Communication et Expérience Client de Corsair, souligne : « Voyager l’esprit léger, c’est désormais possible avec Corsair, seule compagnie française à proposer ce service. »