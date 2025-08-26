Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver ! - Photo : Depositphotos.com @Boarding2Now
Pour la saison hivernale 2025-2026, Corsair opère jusqu'à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et jusqu'à 10 vers Fort-de-France.
La compagnie ouvre également deux nouvelles liaisons directes au départ de la province : 1 vol/semaine depuis Bordeaux vers Fort-de-France et 1 vol/semaine depuis Nantes vers Pointe-à-Pitre.
Grâce à son partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, elle permet également à ses clients de rejoindre les îles de Saint-Barthélemy et Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre, "via des transferts aériens rapides et personnalisés, réservables en bout-en-bout" indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Avion vendu, l'Europe et l'avenir... Pascal de Izaguirre se livre ! (Vidéo)
Programme Corsair sur l'Océan Indien et l'Afrique
Sur l'Océan Indien, La Réunion est desservie par un vol quotidien, avec une offre portée jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires.
L’île Maurice est desservie jusqu’à 6 vols hebdomadaires, dont 4 vols directs et 2 via La Réunion.
Corsair assure également 3 vols par semaine vers Mayotte et 2 vols hebdomadaires vers Antananarivo (Madagascar).
Sur les legs régionaux, la compagnie opère 3 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte et 2 vols entre La Réunion et Madagascar. Les vols au départ de Lyon et Marseille vers l’océan Indien sont toujours au programme à raison de 2 vols par semaine.
En Afrique, le transport maintient son programme avec 1 vol quotidien vers Abidjan, jusqu’à 6 vols hebdomadaires vers Bamako et jusqu’à 5 vers Cotonou.
A noter que la compagnie propose aussi l’offre Train + Air au départ de 21 villes françaises et de Bruxelles.
Pour rappel, Corsair opère une flotte homogène de 9 Airbus A330neo, d’une moyenne d’âge de deux ans.
