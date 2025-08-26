Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !

deux nouvelles liaisons directes au départ de la province

Corsair vient de présenter son programme de vols vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique pour la saison hiver 2025-2026. Parmi les nouveautés, la compagnie ouvre deux nouvelles liaisons directes au départ de la province vers les Antilles françaises.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 26 Août 2025

Lu 294 fois