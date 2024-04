Pourquoi HX déploie une offre all inclusive 🔑

l’action environnementale prĂ©curseur de HX. La compagnie a Ă©tĂ© la premiĂšre Ă interdire le fioul lourd et les plastiques Ă usage unique Ă bord

Au cours de la saison antarctique, HX a offert plus de 1 600 nuits de croisiÚre à des chercheurs scientifiques, soit le plus grand nombre de cabines offertes par un organisateur de croisiÚres, ce qui a permis de soutenir 13 projets de recherche différents.Ces projets comprennent des études par drone sous-marin des frayÚres de poissons, la surveillance des colonies de pingouins et l'étude du comportement et de la génétique des baleines à bosse.