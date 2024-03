École Internationale Tunon : "L’internationalisation de nos formations est un axe très important" 🔑

Dans l’internationalisation, il y a d’une part l’expatriation de nos élèves et puis la formation d’élèves étrangers en France, soit parce que dans leurs pays l’équivalence n’existe pas, ou alors parce que ce côte « French touch » est une valeur ajoutée au niveau mondial.



Nous avons créé pour ces étudiants une structure particulière « My French Degree ».



Une équipe est dédiée à nos étudiants étrangers. Nous proposons un service spécial pour les aider à remplir leur dossier pré-consulaire, effectuer leur demande de visas, rechercher un hébergement...



L’intérêt des étudiants étrangers pour les études françaises s’explique également par leur très bon rapport qualité/prix en comparaison des Anglosaxons.



Cette année, nous avons ouvert My French Degree Maghreb et Afrique Sub-saharienne. A la rentrée 2025, nous nous ouvrirons à l’Asie sur des programmes anglophones, mais avec des diplômes français.



Après un an de formation, nous pourrons leur proposer de l’apprentissage.

L’an dernier nous avons ouvert un campus à Rennes. Cette année, nous ouvrons une école à Angers. Nous ambitionnons d’ouvrir trois autres établissements d’ici 3 ans.

Aujourd’hui, le digital s’applique à des métiers classiques.



Il y a 60 ans, nous formions des hôtes et hôtesses d’accueil. Aujourd’hui, nous formons des traffic managers, des SEO managers qui vont être capables de remplir des structures en travaillant le digital, l’attractivité des établissements, des régions ou des territoires. Ils vont jongler sur des techniques marketing 360°.



Nous ressentons fortement cette demande du digital.



Idem dans l’évènementiel, qui en plus demandera des compétences fortes en communication.



Autres compétences recherchées : le revenue management ou le yield management.