Marseille Saint-Charles se transforme pour une mobilité renforcée

« Les Halles Saint-Charles » transformeront la gare en un pôle multimodal ouvert à 360° sur la ville, reliant les quartiers environnants tels que Belle de Mai et Chapitre. En plus des connexions existantes (métro, tramway, bus), le projet prévoit des espaces verts couvrant 4 300 m², des aménagements adaptés au climat méditerranéen, et des infrastructures éco-responsables. La végétalisation locale, les panneaux photovoltaïques et la gestion alternative des eaux pluviales sont autant d’éléments intégrés pour répondre aux enjeux environnementaux.



La dimension urbaine de ce projet est également cruciale. Avec des promenades piétonnes et des espaces publics accessibles, la gare deviendra un carrefour de vie et un catalyseur de transformation pour les quartiers environnants. Cette rénovation, pensée en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs nationaux, s’inscrit dans une dynamique de développement durable, consolidant le rôle de Marseille comme hub ferroviaire méditerranéen.