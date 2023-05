Emploi VVF : "Les aspirations des saisonniers ont changé" 🔑

Le recrutement est un enjeu majeur et surtout via la marque employeur. Elle est devenue un enjeu stratégique du Comex.



L’engagement est devenu un élément capital de la fidélisation par : le sens, le bien-être au travail, des actions qui créent du lien.



Avant, un salaire et de bonnes relations internes suffisaient. Dorénavant, on cherche une expérience, du plaisir, de l’autonomie et la nécessité d’être en phase avec son manager, la stratégie de l’entreprise et les valeurs diffusées.





Le marketing et la communication RH sont aujourd’hui des fonctions clés dans le Groupe Associatif. Connaître nos cibles, adapter nos messages, créer du contenu et aller à la rencontre de nos futurs collègues sont des actions indispensables. Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication incontournable.



L’expérience collaborateur se vit ensuite sur le terrain et elle doit commencer dès la candidature. Il est important aujourd’hui d’offrir un accompagnement dédié, un suivi régulier et des relations sincères et simples.

C’est une réflexion quotidienne et de la part de toutes les équipes en interne. VVF a un projet associatif mettant en avant nos missions, nos valeurs, notre engagement et nos actions.Le marketing et la communication RH sont aujourd’hui des fonctions clés dans le Groupe Associatif. Connaître nos cibles, adapter nos messages, créer du contenu et aller à la rencontre de nos futurs collègues sont des actions indispensables. Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication incontournable.L’expérience collaborateur se vit ensuite sur le terrain et elle doit commencer dès la candidature. Il est important aujourd’hui d’offrir un accompagnement dédié, un suivi régulier et des relations sincères et simples.C’est une réflexion quotidienne et de la part de toutes les équipes en interne.

Les candidats qui correspondent parfaitement aux postes sont plus exigeants en termes de salaire, de conditions de travail et de localisation géographique.



Il convient donc d’être différenciant avec des éléments de rémunération compétitifs : CDI pour les bi-affectations, parcours d’intégration allongés, intéressement, logement, réductions sur les séjours internes et surtout plan de carrières avec des formations adaptées.



Nous faisons de moins en moins de recrutements « secs » qui viennent remplir une case, mais nous anticipons au maximum nos besoins et les aspirations des candidats.



Nous sommes fiers de constater qu’1 salarié sur 2 dans le secteur des 3/4 étoiles est passé chez VVF.



Par l’intermédiaire de notre structure VVF Formation, certifiée Qualiopi, nous sommes devenus une école de référence en créant une VVF académie. Les Référents Métiers et notre modèle de Management participatif façonnent la culture de l’Association.



Nous ouvrons en parallèle de nombreux partenariats avec des grandes écoles (Kedge Business School, Excelia) et des structures complémentaires au niveau des cycles d’activités (Léo Lagrange, UFCV, MMV).



D’autre part, nous sommes engagés auprès des pouvoirs publics à détecter/intégrer nos futurs collaborateurs : Service National Universel sur nos sites, dispositif HOPE avec les réfugiés, programme « easy » avec des séjours apprenants pour adultes, Evasion Handicap Familles…