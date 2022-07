L’hébergeur VVF dresse un bilan de deux années lors de son AG

A travers sa filiale VVF Ingénierie, l’association suit de près les évolutions sociétales et celles de ses clients. Les trois dernières études font ressortir l’impact immédiat que peut avoir l’actualité stressante sur les vacances des Français et notamment les arbitrages que les familles sont amenées à opérer sur leur budget vacances Pour mémoire, VVF est un groupe associatif fondé il y a plus de 60 ans dont les missions contribuent au développement économique et social des territoires en proposant des séjours, des vacances et des loisirs accessibles à tous.Une partie de ses sites a évolué plus rapidement vers une stratégie villages et hôtels-club en devenant Belambra. Les autres sites, baptisés VVF Villages, ont conservé une vocation sociale plus affirmée en proposant plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, campagne et littoral dans plus de 60 départements.L’association accueille en moyenne 450 000 personnes par an dans des villages vacances, des gîtes, des campings et des résidences de tourisme.