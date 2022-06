VVF : de nombreux établissements affichent quasi complets

" On note une augmentation des séjours de proximité bénéficiant à la campagne et à la montagne. On constate, malgré tout, une diminution de la durée des vacances et une baisse du panier moyen.



Les vacanciers, attentifs aux dépenses annexes délaissent plus facilement les formules pension complète.



Lors de nos dernières études, plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir revu leur budget à la baisse et quasiment autant, avoir modifié leurs projets de vacances suite à la hausse du prix des carburants, " analyse Stéphane Le Bihan, DG VVF.