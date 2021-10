Georges Azouze : "Mes années Costa furent une grande aventure personnelle"

a priori

: Savent-ils que dans le domaine maritime, du porte-container au bateau de croisière, l’utilisation du Gaz naturel Liquéfié (GNL) est la tendance actuelle. Cette énergie fossile, la plus vertueuse au monde, réduit les émissions polluantes et les particules fines.Le groupe Carnival - dont fait partie Costa Croisières - a été le premier armateur à investir depuis de nombreuses années en recherche et développement et le premier à mettre en service un paquebot équipé du GNL.Les bateaux tels que le Costa Smeralda mis en service en janvier 2020 et le Costa Toscana qui sera livré en décembre 2021 sont de véritables « smart cities » (villes intelligentes).Ils sont autosuffisants en eau grâce une installation de désalinisation. Les débits sont réduits de près de 50% sur tous les appareils, des machines à laver aux douches.Les plastiques traditionnels et les emballages à usage unique sont bannis au profit de l’autodégradant. Les lumières LED sont utilisées pour l’éclairage. 100% des déchets sont triés, recyclés, réutilisés ou récupérés.A tous niveaux, les exemples sont multiples. Nos bateaux utilisent les technologies de pointe. Les détracteurs écologistes ont des, des idées fausses, une approche superficielle. Savent-ils que nous développons aussi un tourisme solidaire !Depuis 2017 nous luttons contre le gaspillage alimentaire et le réduisons de plus de 50%. Nous avons optimisé les recettes des plats servis, incité nos clients à ne pas gaspiller.Avec les excédents nous fournissons des repas aux associations humanitaires qui en ont besoin. En France nous sommes partenaires de la Banque alimentaire qui a désigné l’Armée du Salut à Marseille. Selon nos itinéraires, nous fournissons aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion.Avant la pandémie, en 2017, nous avions distribué 200 000 repas. Pour les brigades du bord, les cuisiniers qui préparent les portions en plus de leurs heures de travail, c’est une vraie fierté. Dans ma carrière, cela a été un fait marquant.C’est en effet un moment charnière, un moment de changement naturel, un indiscutable passage de témoin.Je continue à travailler pour ma compagnie mais dégagé de l’opérationnel. J’ai un contrat de consultant, une mission de conseil sur le marché français. J’apporte mon expérience et mes compétences pour assurer une continuité.Après deux années de crise, c’est le moment de générer de la demande, d’aller à la reconquête du marché et de la clientèle, d’imaginer de nouvelles actions.Nous devons continuer à faire de la pédagogie, à développer les arguments de ventes auprès de nos partenaires agents de voyages.La communication institutionnelle est valorisante et incontournable mais elle a ses limites. Il y a d’autres façons, comme mettre en lumière des aspects inédits ou méconnus de la compagnie, raconter de belles histoires comme la « saga de Costa » que vous avez mise en lumière dans TourMaG.com.Dire que Costa est une compagnie qui a de vraies valeurs humaines. A bord, nous avons tous les métiers. Nous regroupons 70 nationalités. Nous cultivons l’universalité et respectons la diversité. Cette universalité que nous retrouvons dans notre clientèle est une valeur intéressante à développer.Dire que Costa apporte un développement économique aux pays qu’elle traverse. Les escales génèrent une véritable chaîne humaine et font travailler beaucoup de monde. Entre les populations locales et la compagnie, il y a une sorte de charte avec les producteurs locaux. Nous apportons aussi de l’emploi dans certains pays. Nous recrutons par exemple des Réunionnais et des Mauriciens dans l’Océan Indien, des Martiniquais et des Guadeloupéens aux Antilles françaises.Dire que la croisière est un facteur de développement touristique. Je connais des villes qui ont développé leur tourisme grâce à la croisière. Un exemple ? Marseille qui n’était pas une grande ville touristique. La croisière lui a beaucoup apporté. L’escale fut une vitrine non négligeable.Vous voyez nous avons beaucoup à dire. Notre rôle est de communiquer, d’informer. Nous agissons et innovons beaucoup plus que ce que nous disons.Mes années avec Costa furent une grande aventure personnelle avec beaucoup d’émotions, de grands moments exaltants et stimulants. J’ai reçu beaucoup d’encouragements et de témoignages de fidélité de la part des clients.Après toutes ces années, je ne m’en lasse pas. C’est très valorisant de vendre du rêve !Et ce qui se prépare dans ma compagnie est enthousiasmant. La recherche permanente d’amélioration nous laisse présager une très belle suite.Je fais pleinement confiance aux équipes actuelles pour continuer à développer le concept de la croisière, je leur souhaite autant de plaisir que j’en ai eu dans toute ma carrière.