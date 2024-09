Costa Croisières : "La croisière est le produit parfait pour les agents de voyages"

Le Costa Fortuna offrira cet hiver des itinéraires entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France tandis que le Costa Fascinosa partira de La Romana une escale à Pointe-à-Pitre toutes les deux semaines. L’hiver 2023-2024 a marqué la première vraie saison après l’épidémie, sans protocole sanitaire. Ce qui nous a vraiment aidé à augmenter le chiffre d’affaires et le nombre de passagers.Par ailleurs, trois autres navires seront positionnés en Amérique du Sud, un en Méditerranée, un en Asie, un aux Émirats et un est consacré pour la croisière Tour du Monde.Pour nous, aux Antilles, le point le plus crucial, et c’est vrai pour toute l’industrie de la croisière, c’est le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), une taxe que les compagnies aériennes nous chargent pour tous nos passagers qui ne sont pas français. Pour l’instant, nous l’absorbons mais cela rend les Antilles moins compétitives que la République dominicaine, où nous n’avons rien à payer.C'est un défi majeur pour la rentabilité des opérations aux Antilles si cette taxe devait augmenter, cela mettrait en danger notre profitabilité.