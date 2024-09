La rentrée ludique et expérientielle de Costa Croisières pour les agents de voyages

Costa Croisières lance le projet Cruisetelling, un programme de micro-learning ludique et innovant conçu sur la base des retours de plus de 800 agents de voyages français recueillis en ce début d’année lors d’enquêtes quantitatives et qualitatives.

Contrairement à un programme de formation plus traditionnel, celui-ci adopte une approche ascendante, abordant les questions clés relatives à la vente de croisières directement à partir de l'expertise des agents de voyages. Leurs commentaires et recommandations ont permis de créer un parcours de micro-learning pertinent, efficace et attrayant inspiré aussi des dernières innovations en matière d’applications d’apprentissage mobiles. Tout est fait pour faciliter la compréhension et l’accompagnement à la vente des produits Costa.



En outre, les agents de voyages sont mis à l’honneur dans des vidéos “best practices” où ils partagent leurs astuces et leurs conseils pour vendre des croisières avec succès.



Cruisetelling comprend une première saison de 12 modules interactifs qui seront publiés dès le 10 septembre et ce, jusqu’au 19 novembre 2024. Chaque semaine, une nouvelle thématique sera explorée en cinq minutes : comment convertir les clients indécis ? Quels sont les atouts de l’offre « tout inclus » ? etc.



Trois types de modules seront proposés :



• Bonnes pratiques d’agents

• Conseils de vente

• Réponses aux objections