Costa Croisières est une compagnie de croisières d’origine italienne.



Fondée en 1854, elle est devenue l'une des plus grandes compagnies de croisières au monde, avec plus de 30 navires et plus de 1,5 million de passagers par an.



Les croisières de Costa sont connues pour leur service de qualité, leurs installations modernes et leurs divertissements variés. Les passagers peuvent choisir parmi une variété de destinations, y compris des croisières en Méditerranée, en Europe du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.



Les navires de Costa sont équipés de toutes les commodités modernes, y compris des restaurants gastronomiques, des bars et des discothèques, des piscines et des spas, des salles de jeux et des salles de cinéma.



Les passagers peuvent également profiter de nombreuses activités à bord, notamment des spectacles, des cours de cuisine et des excursions.



Costa Croisières offre une expérience de croisière unique et inoubliable pour tous ceux qui recherchent une escapade luxueuse et relaxante.