Redécouvrez la Méditerranée de manière unique avec Costa

Costa Croisières ajoute un navire en Méditerranée et lance une nouvelle offre d’avril à octobre 2023, avec des croisières de deux semaines au départ de Marseille, pour prendre le temps de découvrir les îles grecques, la Turquie et Malte, ou les Baléares.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 20 Mars 2023

Costa Croisières lance un nouveau programme qui rendra son offre de vacances 2023 encore plus riche.



Il s'agit de trois nouveaux itinéraires réalisés par le Costa Fortuna, qui permettront de découvrir la Méditerranée de manière unique, d'Est en Ouest, jusqu’aux îles des Canaries, au départ de Marseille. La compagnie a conçu des itinéraires vraiment exclusifs pour le Costa Fortuna, disponibles l'été prochain. Cette nouvelle offre promet une alternative séduisante pour sillonner la Méditerranée, avec plus de temps pour explorer une belle variété de destinations.



Les nouvelles croisières du Costa Fortuna s’étirent sur deux semaines, une formule qui, pour la première fois, sera également disponible au cœur de l'été, permettant aux clients de profiter au mieux de leurs vacances dans le bassin méditerranéen.



Toute la beauté de la Méditerranée en 7 îles Du 24 juin au 19 août, le Costa Fortuna proposera un itinéraire inédit, pour une expérience de voyage unique qui comprend deux des destinations les plus prisées de Méditerranée en un seul séjour : les îles grecques et les Baléares. L’itinéraire complet comprend Marseille, Savone, Civitavecchia/Rome, Messine, quatre magnifiques îles grecques, comme la Crète (avec une escale à Héraklion), Rhodes, Mykonos, Santorin, Céphalonie (avec une escale à Argostoli), Palma de Majorque, aux Baléares, puis Barcelone.



L’occasion de parcourir les routes de terre de Mykonos, entre criques sauvages et maisons blanches, et de naviguer vers Délos sur une embarcation typique, avec un coucher de soleil vu de la mer sur la Petite Venise. Pour les épicuriens, vous pourrez découvrir tous les secrets de la culture viticole millénaire de Santorin.



Mais la véritable pépite de cet itinéraire est définitivement Céphalonie et ses nombreux recoins cachés et insolites, entre lacs et grottes souterraines, comme le lac Melissani, avec ses jeux de lumière et ses stalactites millénaires.



Là où la nature vous surprendra Le deuxième itinéraire de Costa Fortuna sera en revanche consacré aux îles Canaries, avec des départs de Marseille, où il sera possible d'explorer jusqu'à cinq escales de ce bel archipel où le soleil brille toujours (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), ainsi que Madère, Malaga, Savone et, sur certains départs, Civitavecchia/Rome. Les départs prévus vont du 29 avril au 10 juin, avec également des départs les 2 et 16 septembre.



Cet itinéraire qui traverse les frontières de la Méditerranée vous emmènera découvrir le plus grand tunnel de lave d'Europe, à Tenerife, et explorer la région volcanique de Grande Canarie, à pied ou à cheval, entre les chemins créés par la lave et les falaises abruptes surplombant la mer. Et surtout, ne manquez pas Fuerteventura : entre dunes de sable et caldeiras volcaniques, vous aurez l'impression d'être entouré d'un petit Sahara !



L’Est rencontre l’Ouest Également au départ de Marseille, le troisième itinéraire, disponible le 16 avril, le 30 septembre et le 14 octobre, permettra de découvrir Istanbul (où les clients peuvent également passer la nuit lors des départs de septembre et d'octobre) et Izmir, en Turquie, Athènes, en Grèce, et Malte, ainsi que Savone, Civitavecchia/Rome, Catane, Barcelone et Marseille.



Un voyage dans l’Histoire avec un grand H, où les civilisations les plus diverses se côtoient et où les monuments séculaires se fondent dans une nature riche en contrastes. Istanbul, sa mosquée bleue et ses jeux de lumière, et son Grand Bazar aux multiples parfums d’épices se révèlent à vous au cours d’une escale longue, qui vous fera passer la nuit dans cette ville vibrante.



Éphèse et les merveilles du temple d'Artémis ; Athènes, où l'Agora et le Parthénon coexistent avec des clubs et des restaurants branchés ; mais surtout Malte et ses murailles font aussi partie des escales d’exceptions qui composent cette croisière qui réunit l'Orient et l'Occident, pour savourer les contrastes de deux mondes différents mais étonnamment complémentaires, entre danses, traditions et saveurs locales.



Le Costa Fortuna, un navire emblématique, rénové en 2019 Le Costa Fortuna est un navire emblématique de taille moyenne de la flotte Costa avec notamment 464 cabines dotées de balcons sur la mer. Le navire a bénéficié de travaux de rénovation de grande ampleur en 2019 pour un investissement de 8 millions d’euros. Un relooking inspirant portant sur ses espaces publics, dans l’esprit des plus belles stations balnéaires italiennes, visible dès le lobby central. Citons la Gelateria arborant sa nouvelle palette de couleurs pastel très réussie lui conférant une atmosphère unique de détente pour savourer de délicieuses glaces artisanales à l’italienne, fabriquées chaque jour à bord ou encore le Bar Amarillo, invitant les passagers à déguster le soir venu un cocktail au bord de la piscine. Pour une authentique pizza, le navire s’est doté de la Pizzeria Pummid’Oro, de nouvelles boutiques et d’un espace « photos », un bar à vin, un nouvel espace polyvalent baptisé Conte Verde, destiné aux moments de détente pour boire un verre au lounge-bar ou bien organiser des conférences et des réunions. La Sala Leonardo a également fait peau neuve, avec une belle piste de danse élargie, illuminée par des éclairages modernes. Pour se détendre et profiter de ses vacances en mer, le navire dispose également d’un Centre de bien être avec piscines et vasques à hydromassage extérieures.



En plus du Costa Fortuna, Costa proposera trois navires en Méditerranée occidentale et deux navires en Méditerranée orientale, avec des croisières d'une semaine. Les Costa Smeralda, Costa Toscana et Costa Diadema parcourront l’Italie, la France et l'Espagne ; le Costa Deliziosa partira de Venise/Marghera et de Bari, pour découvrir certaines des plus belles îles de Grèce, dont Mykonos et Santorin ; le Costa Pacifica sera positionné dans le nouveau port d'attache de Tarente dans les Pouilles en Italie, à destination de Malte et des îles grecques.



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires, les plans du navire, et effectuez vos réservations et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

