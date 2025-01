Première Edition du Costa Global Summit : innovations, émerveillement et célébration des "Lauréats de la Mer"

Le Costa Global Summit a été également l'occasion de présenter les dernières nouveautés de Costa Croisières, avec des interventions de personnalités du monde du spectacle, de l’entrainement et du design telles que les chefs Bruno Barbieri et Ángel León ou encore le directeur artistique Luca Tommasini, mondialement reconnu.



Le Summit a ensuite mis en lumière la stratégie et les innovations de Costa pour 2025, avec un accent particulier sur le concept d'émerveillement. La compagnie souhaite redéfinir le concept de vacances en alliant émotion, simplicité et découverte à travers des expériences uniques à bord et sur terre. L'une des principales nouveautés est le développement des « Sea Destinations », le concept unique et exclusif de Costa : des expériences immersives dans des lieux exceptionnels à vivre exclusivement en plein mer qui ont été retravaillé par le directeur artistique Luca Tommassini. Ces destinations vont permettre aux clients de découvrir des traditions uniques et des moments de beauté authentique, comme des danses et musiques enchanteresses inspirées des « Mille et une nuits » dans le golfe d'Oman, ou des fêtes exclusives au clair de lune dans les Caraïbes.