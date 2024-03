Brochure : Héliades renforce son offre sur Chypre

Conçu dans le style d'un village traditionnel grec, le nouveau Club Héliades Atlantica Callisto 4* occupe une position privilégiée, à quelques pas de la plage et à 1,5 km de la station balnéaire d'Ayia Napa.



Sa piscine, son programme d'animation, sa restauration, ainsi que ses activités diversifiées, promettent un séjour enchanteur pour les petits et les grands.



Un voyage comprenant le vol et la formule tout compris pour 4 jours et 3 nuits, à partir de 569€.



Le tout dernier établissement des Hôtels Signature Héliades est niché entre la cosmopolite Ayia Napa et le parc Cape Cavo Greco. Construit en 2020, cet hôtel propose une expérience complète, avec ses 5 restaurants, 6 bars aux atmosphères variées, un centre spa, une multitude d'activités (tennis, beach-volley, cours de yoga, salle de sport, etc.), des piscines extérieure et intérieure, ainsi qu'un parc aquatique.



Un voyage incluant le vol et la formule tout compris pour 4 jours et 3 nuits, à partir de 599€.