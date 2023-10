Chypre, c’est encore l’été sur l’île

Les températures actuelles sur place varient entre 27°C et 31°C en cette mi-octobre et avec une moyenne de 20°C en Novembre, pour de belle vacances de la Toussaint au soleil.



L’équipe de Creative Tours était présente au salon International du Tourisme à Paris début Octobre (IFTM), et a pu se rendre compte de la nouvelle popularité de Chypre.



Christophe Chaillou, CEO, organise dès que possible des Eductours permettant aux agents de voyage de découvrir l’île et ainsi mieux vendre auprès de leurs voyageurs, et cela marche. La demande de production 2024 est au plus haut.



Les compagnies aériennes aussi se positionnent de plus en plus, notamment avec la nouvelle annonce de Cyprus Airways de la liaison Nice – Larnaca en 2024. Continuant cette ouverture vers le marché français.



En effet, en septembre 2023 Chypre comptabilise une augmentations de 22.10% des vols par rapport à septembre 2022, et une fréquentation touristique en hausse de 17.90% par rapport à 2022.