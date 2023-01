J’ai testé Val Thorens, la station de sports d’hiver la plus haute d’Europe 🔑

Année après année, les pionniers ont donné un caractère particulier à Val Thorens, toujours en quête de la dernière innovation, imaginant ses propres équipements, inventant des manières de gérer la station en symbiose et étroite coopération.



La signature Live United, qui pourrait se traduire par « Vivons unis », est symbolique d’un état d’esprit que tout le monde partage : « Nous sommes en bout de vallée. Nous ne pouvons compter que sur nous-même et sur la solidarité qui s’installe entre nous », expliquent chacun à leur manière tous les responsables rencontrés aux manettes des services techniques des pistes, à l’exploitation des remontées, à la gestion des installations sportives et récréatives, mais aussi dans la plupart des commerces, restaurants et hébergements et à l’office du tourisme.



Vincent Lalanne, le directeur général de l’OT, un ancien de Courchevel et des Trois Vallées, explique la façon de fonctionner de la station : « Nous sommes focalisés sur ce que peut attendre ou vouloir le client, les clients.



Quand l’un d’entre nous à une idée en tête, on se réunit dans la grande salle de l’Office, on en discute et on voit comment chacun peut contribuer à la réaliser. J’ai rarement vu une organisation territoriale fonctionner aussi harmonieusement ».