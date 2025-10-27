TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie

Une campagne média de 1,4 M€


Avec « Explore Savoie - La Série », le CDT de la Savoie veut transformer sa communication territoriale en un média mêlant authenticité, émotion et récit incarné, pour raconter la montagne autrement.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

Explore Savoie lance sa websérie et déploie une campagne média d'envergure de 1,4 million d'euros - Depositphotos.com, @rcaucino
Lancée officiellement en juin dernier, la marque Explore Savoie entend donner une nouvelle voix à la Savoie en s'appuyant sur une campagne média qui place au cœur de sa communication ceux qui vivent, façonnent et aiment le territoire.

Au centre de cette stratégie, Explore Savoie - La Série, une collection documentaire de 25 épisodes multi-saisons, sera diffusée à partir du 5 novembre 2025 sur France·tv, YouTube et le site explore-savoie.com.

Conçue avec l’agence HOPSCOTCH et portée par la journaliste et animatrice Virginie Guilhaume, la série met en lumière la diversité des paysages, la richesse humaine et le savoir-faire local.

Explore Savoie raconte la montagne autrement

Chaque épisode propose des portraits croisés d’acteurs emblématiques et de figures locales : Marie Bochet, championne paralympique, Enak Gavaggio, skieur freerider, Marion Kern, spécialiste du patrimoine, ou encore Alexis-Olivier Sbriglio, journaliste culinaire.

À leurs côtés, des pêcheurs, vigneronnes, boulangers ou historiens racontent leur quotidien et leur passion, offrant une vision humaine et inspirante de la Savoie.

"Dans un monde où tout finit par se ressembler, nous faisons le choix de la singularité. Explore Savoie, c’est l’âme des Alpes qui se réinvente à travers une manière différente de raconter la Savoie", souligne Vincent Rolland, président du Comité Départemental du Tourisme de la Savoie, dans un communiqué.

Le lancement de la série s’accompagne d’une campagne multicanale ambitieuse, répartie en trois temps : éveiller la curiosité dès octobre avec la diffusion des trailers, maximiser la visibilité en novembre via les réseaux sociaux, TV, presse et affichage, puis prolonger l’intérêt jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Avec un budget global de 1,4 million d’euros, la campagne vise à soutenir à la fois les stations de ski et les activités multi-saisons.

