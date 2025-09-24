TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Une offre de sièges qui progresse de 10% pour l’hiver 2025/26.


Première compagnie entre la France et la Tunisie, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM propose seize lignes au départ de sept aéroports français cet hiver, vers cinq destinations tunisiennes.


Rédigé par le Jeudi 25 Septembre 2025

La signature du contrat de partenariat, lors du salon IFTM. (c)T.Beaurepère
La signature du contrat de partenariat, lors du salon IFTM. (c)T.Beaurepère
DITEX
Transavia France et l’Office National du Tourisme du Tourisme Tunisien (ONTT) ont renouvelé leur contrat de partenariat, marquant une relation forte entre la compagnie aérienne et la Tunisie.

Le contrat a été signé par Soufiane Tekaya, ministre du tourisme de la Tunisie depuis août 2024, et Olivier Mazzucchelli, p-dg de Transavia France, à l’occasion du salon IFTM, devant un aréopage de personnalités tunisiennes et françaises.

« Nous saluons l’engagement de Transavia sur la Tunisie, notamment entre Paris et Tozeur » a rappelé Soufiane Tekaya en préambule. Cette dernière ligne a été lancée en octobre 2023.

« Le renouvellement de la convention marque de nouvelles opportunités de croissance. Ce n’est pas une finalité mais la poursuite du développement du tourisme tunisien » ajoute le ministre.

Un million de passagers transportés l’été dernier

« Transavia France a 18 ans, et nous volons depuis 18 ans vers la Tunisie, avec d’abord une ligne vers Djerba. Aujourd’hui, nous sommes la première compagnie entre les deux pays et je n’ai pas envie de poser de limites » a rappelé, de son côté, Olivier Mazzucchelli.

Transavia propose des lignes au départ de sept villes de France (Paris/Orly, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice) vers cinq aéroports : Tunis, Sfax, Monastir, Djerba et Tozeur.

Le bilan de l’été 2025 témoigne des bonnes performances de la compagnie, avec plus d’un million de passagers transportés (dans les deux sens) entre les deux pays.

Si les lignes les plus performantes en termes de ventes sont Orly-Tunis, Orly-Djerba et Orly-Monastir, celles qui affichent le meilleur taux de remplissage sont Nantes-Djerba (90%), Nantes-Tunis (89%) et Marseille-Djerba (88%).

Lire aussi : Transavia France : Olivier Mazzucchelli succède à Nathalie Stubler au poste de Président

380 000 sièges cet hiver, 650 000 l’été prochain

Pour la saison hiver 2025/26 (novembre/mars), Transavia proposera 105 vols par semaine entre les deux rives de la Méditerranée, soit 16 lignes et 380 000 sièges (+10% par rapport à l’hiver dernier).

La compagnie ouvre Toulouse-Tunis et prolonge la ligne Marseille-Djerba ouverte l’été dernier, à raison d’un vol par semaine.

L’été prochain confirmera la montée en puissance avec 650 000 sièges, en progression de 4% par rapport à l’été 2025. Avec pour nouveauté une ligne Montpellier/Djerba opérée une fois par semaine, à compter du 20 avril.

Cette croissance est rendue possible par l’augmentation continue de la flotte de Transavia France, qui compte désormais 88 avions dont 20 Airbus A320 Neo et 68 Boeing 737-800.

Lire aussi : Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly"

Deux millions de touristes français en Tunisie espérés en 2030

Cette nouvelle convention, qui illustre la profondeur des relations franco-tunisiennes en matière de tourisme, s’inscrit dans un contexte de forte reprise en Tunisie.

L’an dernier, le pays a accueilli 10,25 millions de visiteurs non-résidents (touristes, voyageurs professionnels, visiteurs de passage et diaspora tunisienne), en hausse de 9,4% par rapport à 2023.

La France constitue historiquement le premier marché européen, avec 1,078 million de visiteurs en 2024 (+6,2%). L’ONTT se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre les 2 millions en 2030, un doublement qui passe nécessairement par un fort développement de l’offre aérienne.

Lu 154 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Septembre 2025 - 10:11 Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM

Mercredi 24 Septembre 2025 - 08:00 Malaysia Airlines et Qantas signent un accord de code share

Europ Assistance

Brand news AirMaG

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
À l'extrémité nord-est de la République dominicaine, la péninsule de Samaná déploie ses trésors...
Dernière heure

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : TourMaG lance sa série vidéo au cœur du plus grand salon touristique B2B

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !

Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !
Production

Production

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
AirMaG

AirMaG

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires

Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !

Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias