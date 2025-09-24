Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Transavia France et l’Office National du Tourisme du Tourisme Tunisien (ONTT) ont renouvelé leur contrat de partenariat, marquant une relation forte entre la compagnie aérienne et la Tunisie.
Le contrat a été signé par Soufiane Tekaya, ministre du tourisme de la Tunisie depuis août 2024, et Olivier Mazzucchelli, p-dg de Transavia France, à l’occasion du salon IFTM, devant un aréopage de personnalités tunisiennes et françaises.
« Nous saluons l’engagement de Transavia sur la Tunisie, notamment entre Paris et Tozeur » a rappelé Soufiane Tekaya en préambule. Cette dernière ligne a été lancée en octobre 2023.
« Le renouvellement de la convention marque de nouvelles opportunités de croissance. Ce n’est pas une finalité mais la poursuite du développement du tourisme tunisien » ajoute le ministre.
Le contrat a été signé par Soufiane Tekaya, ministre du tourisme de la Tunisie depuis août 2024, et Olivier Mazzucchelli, p-dg de Transavia France, à l’occasion du salon IFTM, devant un aréopage de personnalités tunisiennes et françaises.
« Nous saluons l’engagement de Transavia sur la Tunisie, notamment entre Paris et Tozeur » a rappelé Soufiane Tekaya en préambule. Cette dernière ligne a été lancée en octobre 2023.
« Le renouvellement de la convention marque de nouvelles opportunités de croissance. Ce n’est pas une finalité mais la poursuite du développement du tourisme tunisien » ajoute le ministre.
Un million de passagers transportés l’été dernier
« Transavia France a 18 ans, et nous volons depuis 18 ans vers la Tunisie, avec d’abord une ligne vers Djerba. Aujourd’hui, nous sommes la première compagnie entre les deux pays et je n’ai pas envie de poser de limites » a rappelé, de son côté, Olivier Mazzucchelli.
Transavia propose des lignes au départ de sept villes de France (Paris/Orly, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice) vers cinq aéroports : Tunis, Sfax, Monastir, Djerba et Tozeur.
Le bilan de l’été 2025 témoigne des bonnes performances de la compagnie, avec plus d’un million de passagers transportés (dans les deux sens) entre les deux pays.
Si les lignes les plus performantes en termes de ventes sont Orly-Tunis, Orly-Djerba et Orly-Monastir, celles qui affichent le meilleur taux de remplissage sont Nantes-Djerba (90%), Nantes-Tunis (89%) et Marseille-Djerba (88%).
Lire aussi : Transavia France : Olivier Mazzucchelli succède à Nathalie Stubler au poste de Président
Transavia propose des lignes au départ de sept villes de France (Paris/Orly, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice) vers cinq aéroports : Tunis, Sfax, Monastir, Djerba et Tozeur.
Le bilan de l’été 2025 témoigne des bonnes performances de la compagnie, avec plus d’un million de passagers transportés (dans les deux sens) entre les deux pays.
Si les lignes les plus performantes en termes de ventes sont Orly-Tunis, Orly-Djerba et Orly-Monastir, celles qui affichent le meilleur taux de remplissage sont Nantes-Djerba (90%), Nantes-Tunis (89%) et Marseille-Djerba (88%).
Lire aussi : Transavia France : Olivier Mazzucchelli succède à Nathalie Stubler au poste de Président
380 000 sièges cet hiver, 650 000 l’été prochain
Pour la saison hiver 2025/26 (novembre/mars), Transavia proposera 105 vols par semaine entre les deux rives de la Méditerranée, soit 16 lignes et 380 000 sièges (+10% par rapport à l’hiver dernier).
La compagnie ouvre Toulouse-Tunis et prolonge la ligne Marseille-Djerba ouverte l’été dernier, à raison d’un vol par semaine.
L’été prochain confirmera la montée en puissance avec 650 000 sièges, en progression de 4% par rapport à l’été 2025. Avec pour nouveauté une ligne Montpellier/Djerba opérée une fois par semaine, à compter du 20 avril.
Cette croissance est rendue possible par l’augmentation continue de la flotte de Transavia France, qui compte désormais 88 avions dont 20 Airbus A320 Neo et 68 Boeing 737-800.
Lire aussi : Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly"
La compagnie ouvre Toulouse-Tunis et prolonge la ligne Marseille-Djerba ouverte l’été dernier, à raison d’un vol par semaine.
L’été prochain confirmera la montée en puissance avec 650 000 sièges, en progression de 4% par rapport à l’été 2025. Avec pour nouveauté une ligne Montpellier/Djerba opérée une fois par semaine, à compter du 20 avril.
Cette croissance est rendue possible par l’augmentation continue de la flotte de Transavia France, qui compte désormais 88 avions dont 20 Airbus A320 Neo et 68 Boeing 737-800.
Lire aussi : Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly"
Deux millions de touristes français en Tunisie espérés en 2030
Cette nouvelle convention, qui illustre la profondeur des relations franco-tunisiennes en matière de tourisme, s’inscrit dans un contexte de forte reprise en Tunisie.
L’an dernier, le pays a accueilli 10,25 millions de visiteurs non-résidents (touristes, voyageurs professionnels, visiteurs de passage et diaspora tunisienne), en hausse de 9,4% par rapport à 2023.
La France constitue historiquement le premier marché européen, avec 1,078 million de visiteurs en 2024 (+6,2%). L’ONTT se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre les 2 millions en 2030, un doublement qui passe nécessairement par un fort développement de l’offre aérienne.
L’an dernier, le pays a accueilli 10,25 millions de visiteurs non-résidents (touristes, voyageurs professionnels, visiteurs de passage et diaspora tunisienne), en hausse de 9,4% par rapport à 2023.
La France constitue historiquement le premier marché européen, avec 1,078 million de visiteurs en 2024 (+6,2%). L’ONTT se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre les 2 millions en 2030, un doublement qui passe nécessairement par un fort développement de l’offre aérienne.