Appli mobile TourMaG



Transavia France : Olivier Mazzucchelli succède à Nathalie Stubler au poste de Président Nathalie Stubler nommée conseillère spéciale sur la stratégie de décarbonation d'AF-KLM

Envoyer à un ami Partager cet article

Nathalie Stubler quitte la présidence de Transavia France dans le cadre d'une série de nominations annoncées ce 4 janvier 2023 par le Groupe Air-France KLM. Elle est remplacée à ce poste par Olivier Mazzucchelli, l'actuel président de HOP!.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 4 Janvier 2023

Air France-KLM a annoncé, ce 4 janvier 2023, une série de nominations, qui prendront effet le 16 janvier 2023.



A commencer par celle de Nathalie Stubler, actuellement présidente de Transavia (France), au poste de Conseillère spéciale sur la stratégie de décarbonation du Groupe.



" Elle sera directement rattachée à Benjamin Smith, directeur général du Groupe Air France-KLM. Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes Développement Durable du Groupe, à qui elle apportera son expérience et son expertise ", indique le Groupe dans un communiqué.



" La décarbonation, et plus globalement notre capacité à mener notre activité de façon plus durable, font partie des principaux défis stratégiques que notre Groupe doit relever " a déclaré Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air France-KLM.



Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Nathalie Stubler a occupé plusieurs fonctions, de 1992 à 2012, tout d'abord à Air Inter, puis à Air France dans les Directions du Réseau, du Commercial, du Développement Durable et du Revenue Management et Pricing.



En 2013, elle a occupé une fonction exécutive au sein d'Air France, en charge du Revenue Management et du Réseau, avant de rejoindre le groupe Air France-KLM comme Directrice de la Stratégie du Réseau.



En septembre 2014, elle est nommée Directrice de cabinet du Président-directeur général du Groupe, Alexandre de Juniac, et Secrétaire du Comité exécutif du Groupe Air France-KLM.



Elle a rejoint Transavia (France) en janvier 2016 en tant que Présidente.

Pour la remplacer à la tête de Transavia France, Olivier Mazzucchelli, actuellement Président de HOP! occupera le poste de président, tandis qu'Hervé Boury, actuellement directeur général adjoint opérations de Transavia (France) est nommé au poste de Président de HOP!.



Olivier Mazzucchelli et Hervé Boury seront rattachés à Anne Rigail, directrice générale d’Air France. Ils seront tous deux membres du Comité exécutif d’Air France.



Olivier Mazzucchelli est diplômé de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENSAM Paris) et titulaire d’un Cycle d’Etudes Supérieures des Affaires (CESA) en finance d’HEC Paris.



Il a rejoint le Groupe Air France en 2000 en tant qu’Assistant maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’optimisation des plannings des personnels navigants.



Il a ensuite occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la maintenance, dont celle de Directeur général de Spairliners (joint-venture entre Air France Industries et Lufthansa Technik basée à Hambourg), avant de devenir en 2015 Chef d’escale d’Air France à Marseille et en 2017 Directeur général des Opérations de HOP!. Il a été nommé Président de HOP! en septembre 2022.



De son côté, Hervé Boury est diplômé de l’Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC). Il a effectué toute sa carrière dans les métiers de l’exploitation.



Il a rejoint Air Inter en 1989 où il a occupé divers postes à la maintenance dont celui de Responsable de l’Engineering de la flotte A320. A partir de 1997, il a rejoint les escales internationales d’Air France à New York, en Martinique puis en Guadeloupe en tant que Chef d’escale régional.



Il est revenu ensuite à Paris et est devenu en 2008 responsable du Service Avion puis Directeur du Centre Frêt G1XL en 2010. Hervé Boury a intégré Transavia (France) en 2013, en tant que Directeur général adjoint Opérations et Cadre Responsable.

Lu 191 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Sylvain Zurita rejoint la compagnie Exploris Le Royal Monceau – Raffles Paris : Nicolas De Gols nommé directeur général