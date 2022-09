Olivier Mazzucchelli est nommé Président de HOP!

Il remplace Pierre-Olivier Bandet, qui occupait depuis juillet 2019 le poste de Président de HOP! et qui prendra prochainement de nouvelles fonctions au sein du groupe.



Olivier Mazzucchelli, 48 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENSAM Paris) et titulaire d’un Cycle d’Etudes Supérieures des Affaires (CESA) en finance d’HEC Paris.



Il a rejoint le Groupe Air France en 2000 en tant qu’Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’optimisation des plannings des personnels navigants.



Il a ensuite occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la maintenance, dont celle de Directeur Général de Spairliners (joint-venture entre Air France Industries et Lufthansa Technik basée à Hambourg), avant de devenir en 2015 chef d’escale d’Air France à Marseille.