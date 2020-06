Air France entre 8 000 et 10 000 emplois menacés, pourquoi un tel plan de restructuration ?

Les frontières ont beau se lever, emmenant avec elles, les incertitudes des acteurs du tourisme et pourtant les mauvaises nouvelles sur le front social de l'industrie touristique s'accumulent.



Hier matin, la direction de TUI présentait son PSE, c'est au tour de la compagnie nationale de faire part de son projet d'allègement des effectifs.



Fortement impactée par le covid, avec une grande partie de ses avions bloqués sur les tarmacs et alors que le plan de vol ne prévoit que 40% des liaisons à la fin août, Air France s'est retrouvée en grande difficulté financière.



Malgré le soutien de l'Etat et des emprunts estimé à plus de 7 milliards d'euros, la direction de la compagnie a décidé d'opérer un grand remaniement.



Déjà fortement menacé depuis la prise de fonction de Benjamin Smith, Hop! devrait faire les frais de la nouvelle stratégie de la direction d'Air France, au profit de Transavia qui va sans doute récupérer une partie des lignes domestiques.



Un remaniement qui va s'accompagner d'un lourd volet social. L'agence Bloomberg a révélé qu'entre 8 000 et 10 000 postes sont menacés, par un plan de suppression d'emplois.