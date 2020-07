Air France brûle 15 millions d'euros par jour... pourra-t-elle éviter la nationalisation ?

Sauf que le plan initial de recapitalisation (les "prêts") était basé sur une hypothèse de moins en moins probable.



Il tablait sur une reprise soutenue dès septembre 2020. Une hypothèse de moins en moins plausible.



Dans le même temps, les prêts garantis par l'Etat devaient permettre de soigner la trésorerie de l'entreprise et de pouvoir draguer les banques, afin d'assurer les arrières d'Air France.



Et les 7 milliards doivent aussi servir à parer à l'urgence, payer les factures, les billets non volés ou les sous-traitants, mais aussi de renouveler la flotte. Bref, il y a loin de la coupe aux lèvres...



Les avions loués ne seront pas repris en grande partie et l'A220 pourrait remplacer de nombreux modèles, même de plus gros porteurs, en fonction d'une demande effritée.



Sauf que la crise économique après celle sanitaire, refroidit les banques, pas très enthousiastes à l'idée d'accorder des lignes de crédit à l'un des secteurs les plus chahutés par la covid-19.



" Il est de plus en plus certain, que les 7 milliards ne suffiront pas, même pour les rembourser cela va vite devenir compliqué, car ce sont des prêts de courte durée, " rapporte le représentant du personnel.



Une analyse qui n'étonne pas vraiment Chrisophe Hardin, mais il préfère tempérer.



" Dire qu'ils ne suffiront pas, c'est encore un peu tôt, tant les incertitudes sont nombreuses. L'instant de vérité sera en septembre ou octobre, avec la reprise ou non du business travel. "



Alors que le vent de panique était retombé quelque peu, les angoisses resurgissent petit à petit, malgré la chaleur et le soleil estival.



Quelles seront alors les marges de manoeuvre pour la compagnie ?



" La montée en capital de l'Etat quelque soit le scénario de reprise est pratiquement écrite depuis le début, " confie Christophe Hardin.



Le pourcentage de prise de participation et la taille du chèque risquent de dépendre de la gravité de la crise économique.



" Si à l'automne le long-courrier n'a pas franchement redémarré et que les pays se reconfinent, alors la nationalisation sera une solution très crédible, " prédit le commandant de bord.



Du côté de Bercy, que nous avons contacté, la réponse est claire : " l'Etat est actionnaire d'Air France et a toujours rempli ses obligations vis-à-vis de la compagnie. "



L'automne 2020 est encore très loin, dans le monde d'après...