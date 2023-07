Pour le reste, et c’est notre deuxième remarque, l’observation du champ culturel semble confirmer la faible incidence de la pandémie sur la stratégie de développement des institutions culturelles.



Dans le domaine du spectacle vivant, on assiste au retour des grands festivals et des concerts géants, malgré le verdissement du discours de leurs organisateurs.



Dans le domaine des musées et des monuments, c’est également le retour au statu quo ante auquel on assiste (y compris avec le phénomène des grandes expositions), comme si la pandémie n’avait pas révélé les limites du modèle productiviste antérieur (reposant sur le triptyque : clientèles internationales, prix d’entrée élevés, expositions blockbusters).



Ce dernier - caractérisé par le ciblage prioritaire des clientèles internationales lointaines (asiatiques en particulier) - connaît pourtant deux types de fragilité. D’une part, il semble peu compatible avec les ambitions affichées par ailleurs en termes de réchauffement climatique et de préservation des ressources de la planète, qui incitent à limiter les vols intercontinentaux.



D’autre part, il est peu résilient lors de la survenue de crises, dont on sait par ailleurs qu’elles peuvent être de multiples natures : économique, sociale, sécuritaire, diplomatique, environnementale, sanitaire, etc. (puisque - temporairement - les recettes propres s’effondrent : billetterie, boutique, restaurant…).



C’est précisément pour aider les directions générales des établissements à bâtir des modèles de développement intégrant les problématiques actuelles que nous avons mis au point la matrice PERFS (Pertinence, Ethique, Résilience, Faisabilité et Soutenabilité) présentée dans l’ouvrage « Politique et gestion de la culture ».



Il faut convenir à cet égard que tant le ministère de la Culture que les grands établissements publics et le Centre des monuments nationaux apparaissent plus à même de pratiquer une économie de rente rendant possible l’établissement de tarifs élevés pour une clientèle internationale difficile à fidéliser (ce qui explique la faiblesse de la médiation offerte dans certains grands monuments tels que l’Arc de Triomphe ou la Sainte Chapelle) que d’œuvrer au développement de projets culturels de territoire.



C’est ce dont témoignent par exemple l’absence de politique de valorisation d’un lieu de réputation internationale tel que le château d’Ecouen - musée national de la Renaissance (situé à 25 kilomètres de Paris), qui attire généralement de l’ordre de 60 000 visiteurs seulement par an dans une région qui compte douze millions d’habitants (sans compter les touristes français et étrangers) ; ou encore les difficultés annoncées pour le château de Villers-Cotterêts - Cité internationale de la langue française, en l’absence de stratégie identifiée de développement touristique du territoire concerné.



Pour notre part, à titre d’illustration, nous avons localisé une centaine de lieux potentiels de visite à moins de cent kilomètres de la capitale, dénués pour l’essentiel de visiteurs faute de politique volontariste d’accessibilité, de mise en valeur et d’aménagement touristique du territoire.



Mais est-ce si étonnant lorsqu’on sait que le ministère de la Culture ne compte pas de spécialiste du tourisme parmi ses milliers de salariés ?



Autrement dit, l’exploitation de la rente du tourisme culturel, qui conduit à une concentration des flux sur une poignée de musées, de monuments et de sites archéologiques, n’est pas accompagnée d’une montée en puissance de sites d’importance moindre, mais non négligeable pour autant, dans la lignée d’un possible (mais introuvable à ce jour) effet de « ruissellement ».



Cela occasionne une situation sous-optimale du point de vue économique. Mais cela témoigne également d’une capacité moindre à créer de la valeur (sociale, citoyenne, éducative et culturelle) à partir des sites culturels.