Château de Fiac : saison 2025 sous le signe du renouveau

pousser les portes du Château de Fiac et en prendre la direction est pour moi une nouvelle belle et grande aventure. Ses murs chargés d’histoire et de secrets, son immense parc et ses trésors, ses hôtes venus du monde entier... Ce lieu est enchanteur, il mérite d’être découvert

Depuis décembre 2024, Sandra Lampée Baumgartner dirige le Château de Fiac. Diplômée de la « Modul University Vienna », elle débute sa carrière dans la restauration gastronomique à Vienne, puis rejoint le Hilton de la capitale autrichienne. En 1992, elle intègre l’Office du Tourisme Autrichien à Paris avant d’évoluer dans l’hôtellerie française, notamment à Toulouse. Entre 2004 et 2012, elle exerce à Paris, notamment à l’Hôtel Westminster et à l’Hôtel Lumen Paris Louvre. En 2012, elle devient directrice du Grand Hôtel de l’Opéra à Toulouse, poste qu’elle occupera pendant plus de dix ans.Elle a également été. À propos du Château de Fiac, elle déclare : «. »