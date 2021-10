Le Domaine national de Chambord édite sa nouvelle brochure pour les pros du tourisme

Des activités au grand air :

Visite guidée des jardins potagers biologiques, balade en voiturette électrique, à vélo ou en barque électrique, rallye nature ou encore spectacle de chevaux et rapaces…



Dégustation du vin de Chambord

Pour les groupes, des dégustations de vins sont organisées dans une salle privatisée du château. Trois vins AOC Cheverny et Cour-Cheverny sont présentés et dégustés, accompagnés de canapés de produits du terroir.



Nouveauté, le vin rouge de Chambord AOC Cheverny fait désormais partie de l’un des trois vins à déguster.



Depuis 2019, Chambord produit son propre vin en agriculture biologique : deux vins blancs dont un Romorantin et un Cheverny rouge. Ils sont en vente sur place dans les boutiques ou servis dans les points de restauration du château.



Des visites de prestige du château, des potagers ou de la forêt

Visite guidée « prestige » du château à la fermeture du monument, qui conduit les visiteurs dans des espaces habituellement fermés au public et se conclut par une coupe de champagne, visite guidée des potagers de permaculture ou encore du parc forestier...



La journée féérique sur le thème de « Noël à Chambord » avec découverte des décorations, nombreuses animations et mises en lumière… rassemble les conditions idéales pour vivre un moment d’exception !