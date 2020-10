Le château de Chambord fait le plein d'activités pour la Toussaint

Les activités ne manquent au château de Chambord pour les vacances de la Toussaint.



De la pêche en passant par la découverte à vélo, en voiturette ou encore à cheval ou en 4x4 avec un guide forestier... les visiteurs actifs trouveront chaussures à leurs pieds !



Mais ce n'est pas tout. Au programme également : le spectacle « François Ier, le roi chevalier » !



Les amateurs de jardin de jardin ne seront pas en reste avec la découverte du potagers et pour les plus passionnés des formations. Les visiteurs pourront également profiter des visites classiques, avec un guide ou munis d'un HistoPad.



Le Passeport Chambord est notamment l'occasion de venir passer une journée et profiter pleinement des différentes activités qu’offre le domaine. Cette offre comprend une entrée du château et des jardins à la française avec la location d’un HistoPad et un billet pour le spectacle de chevaux et rapaces ainsi que des réductions sur les activités de loisirs. Offre à tarif préférentiel à 30 euros au lieu de 36,50 euros.