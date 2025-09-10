Démission du gouvernement : le tourisme navigue entre crise d'angoisse et espoir [ABO]

Tout le monde s’attendait à une rentrée compliquée et l’événement d’hier ne devrait rien arranger.



Nous savions que septembre serait difficile socialement, sauf que c’est un mois important pour les tour-opérateurs, au niveau des prises de commandes pour l’hiver.



Faute de réaliser ses ventes en septembre, nous espérons que les acteurs pourront les rattraper par la suite. Mais vous savez par expérience que tout ce qui n’est pas pris aujourd’hui, vous le récupérez rarement demain,

C’est assez anxiogène, nous n’allons pas nous mentir. Nous n’affichons pas une confiance excessive au regard des événements en cours.



Nous voyons bien, de manière générale - et je ne parle pas uniquement du tourisme - que cela freine les investissements et les projections des entreprises. Notre priorité est de maintenir l’emploi.



Pour l’heure, la remise en cause de la masse salariale des entreprises n’est pas un sujet. Même si les trois mois à venir s’annonçaient plutôt bons en prises de commandes, nous ne savons pas si ceux qui ont un budget pour partir en vacances vont maintenir leurs dépenses,

Une rentrée particulièrement cruciale, alors que depuis avril, les courbes de réservation restent atones, pour employer un euphémisme.Alors que s’ouvre actuellement la deuxième fenêtre pour remplir les voyages et les carnets de commandes," nous livre, fataliste, Patrice Caradec, Président du SETO.Après un été simplement correct, pour ne pas dire médiocre, la situation politique, dont personne n’entrevoit réellement de sortie de crise, pourrait peser lourdement sur l’activité du secteur.Du côté des Entreprises du Voyage, il n’est pas encore l’heure de tirer la sonnette d’alarme - d’autant plus après trois années exceptionnelles - mais le constat reste grave.Surtout que cette démission et le flou qui l’accompagne interviennent après un été loin d’être flamboyant." souligne Valérie Boned, la présidente des EDV.