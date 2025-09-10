TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Démission du gouvernement : le tourisme navigue entre crise d'angoisse et espoir [ABO]

Certains estiment que le tourisme pourrait passer à travers les crises


L'inéluctable s'est produit : François Bayrou, par son vote de confiance, a provoqué la chute de son gouvernement. Ce non-événement pour les observateurs politiques pourrait pourtant plonger notre pays dans une double crise (économique et politique), préjudiciable à l'économie et à la pourtant très résiliente industrie du tourisme. Après six mois délicats, quelle fin d'année attend le secteur ?


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

Certains estiment que le tourisme pourrait passer à travers les crises, notamment celle politique - Crédit photo : depositphotos @HJBC
Certains estiment que le tourisme pourrait passer à travers les crises, notamment celle politique - Crédit photo : depositphotos @HJBC
Aerticket
La fin d'année 2024 avait plongé la France dans une forme de "belgisation" politique. Un an plus tard, la situation n'est guère meilleure, voire même pire.

Le 25 août dernier, François Bayrou réunissait toute la presse française pour défendre le budget 2026. Au cours de son discours, le Premier ministre avait annoncé la tenue d'un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.

Celui-ci s'est tenu le 8 septembre et, sans surprise, le gouvernement du maire de Pau est tombé. Il devient le premier à perdre un vote de confiance de l'histoire.

La proportion de la contestation parlementaire interroge, puisque 364 députés ont voté contre le maintien de François Bayrou à Matignon, et seulement 194 en faveur d'un statu quo.

Quelques élus du socle commun ont voté pour celui qui a remis ce mardi 9 septembre sa démission à Emmanuel Macron.

"Bien sûr, la situation m’inquiète en tant que chef d’entreprise.

Vous avez en France une classe patronale excellente, mais nous ne pouvons pas en dire autant de nos politiques. Ils font bien souvent passer leurs intérêts personnels au-dessus de ceux du pays.

Aujourd'hui, nous sommes plongés dans l'incertitude à un moment charnière, car les mois de septembre, octobre et novembre sont très importants," nous confie Laurent Abitbol, Président du groupe Marietton Développement.


Incertitude politique : "C'est assez anxiogène"

Une rentrée particulièrement cruciale, alors que depuis avril, les courbes de réservation restent atones, pour employer un euphémisme.

Alors que s’ouvre actuellement la deuxième fenêtre pour remplir les voyages et les carnets de commandes, cette incertitude politique n’incitera guère les consommateurs à réserver.

A lire : Après un été plutôt calme, les professionnels du voyage redoutent la rentrée...

"Tout le monde s’attendait à une rentrée compliquée et l’événement d’hier ne devrait rien arranger.

Nous savions que septembre serait difficile socialement, sauf que c’est un mois important pour les tour-opérateurs, au niveau des prises de commandes pour l’hiver.

Faute de réaliser ses ventes en septembre, nous espérons que les acteurs pourront les rattraper par la suite. Mais vous savez par expérience que tout ce qui n’est pas pris aujourd’hui, vous le récupérez rarement demain," nous livre, fataliste, Patrice Caradec, Président du SETO.

Après un été simplement correct, pour ne pas dire médiocre, la situation politique, dont personne n’entrevoit réellement de sortie de crise, pourrait peser lourdement sur l’activité du secteur.

Du côté des Entreprises du Voyage, il n’est pas encore l’heure de tirer la sonnette d’alarme - d’autant plus après trois années exceptionnelles - mais le constat reste grave.

Surtout que cette démission et le flou qui l’accompagne interviennent après un été loin d’être flamboyant.

"C’est assez anxiogène, nous n’allons pas nous mentir. Nous n’affichons pas une confiance excessive au regard des événements en cours.

Nous voyons bien, de manière générale - et je ne parle pas uniquement du tourisme - que cela freine les investissements et les projections des entreprises. Notre priorité est de maintenir l’emploi.

Pour l’heure, la remise en cause de la masse salariale des entreprises n’est pas un sujet. Même si les trois mois à venir s’annonçaient plutôt bons en prises de commandes, nous ne savons pas si ceux qui ont un budget pour partir en vacances vont maintenir leurs dépenses," souligne Valérie Boned, la présidente des EDV.

Incertitude politique : "Nous avons devant nous 3 semaines très musclées"

Cette démission va donc plonger la France dans l’une des plus graves crises politiques de la Ve République.

De l’aveu même d’un député, notre pays est arrivé à un tournant de son histoire politique. Cette crise pourrait marquer le début d’une prise de conscience générale en faveur d’un changement de système.

"Nous en sommes à trois, bientôt quatre Premiers ministres en seulement un an. Politiquement, l’Assemblée est éclatée, donc c’était inéluctable.

Au blocage, à la grève du 18 septembre, vous ajoutez un climat social et politique instable… bien sûr que c’est inquiétant. Nous ressentions un frémissement depuis quelques jours - pas de quoi parler de reprise, mais les chiffres se redressaient.

Et comme le futur chef du gouvernement va devoir déposer le projet de budget au plus tard le 7 octobre, nous avons devant nous trois semaines très musclées. Les prochains jours vont donner la tendance au niveau des réservations," explique Raouf Benslimane, le président d’ÔVoyages.

Emmanuel Macron a nommé dans la foulée mardi 9 septembre, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, Premier Ministre pour succéder à François Bayrou.

"Nous sentons que nos compatriotes ont pris conscience de l’importance du moment, que nous faisons face à une crise économique et surtout politique majeure. Ce n’est pas une rentrée sereine pour l’ensemble des Français," poursuit le nouveau patron du SETO.

Pour garantir la présentation d’un budget à temps, Gabriel Attal a proposé la désignation d’un négociateur chargé de réunir les forces politiques représentées à l’Assemblée nationale, afin de bâtir un accord d’intérêt général.

Tourisme : "nous avons un avantage, nous sommes habitués aux crises"

Ce futur budget apparaît déjà comme une source de crispation pour les chefs d’entreprise.

"Le choix du prochain Premier ministre et surtout de la politique qu’il va mener auront une influence sur nos clients et nos entreprises.

Les décisions qui seront prises par le nouveau gouvernement, notamment au niveau fiscal, pèseront sur l’équilibre de certaines entreprises, aussi bien pour leurs investissements, leurs rachats, mais aussi sur la confiance des banques et des modèles économiques.

Nous ne sommes pas en crise, et nous sommes plus résilients que certains secteurs, mais nous restons très concernés par l’actualité," résume Valérie Boned.

Les professionnels sont donc dans l’expectative, une fois de plus.

Et le patron de Marietton Développement avait prévenu lors du dernier congrès Selectour que la dynamique constatée en fin d’année dernière n’était pas normale.

Il avait même conseillé aux adhérents d’être prudents dans leurs investissements et recrutements. Un conseil qu’il réitère à nouveau.

"Je pense que nous allons souffrir un peu, les gens vont faire des économies. En plus, vous avez les mouvements sociaux. L’activité était correcte, mais cela va baisser. Nous allons avoir des conséquences, il faut faire attention.

Après, nous avons un avantage : nous sommes habitués aux crises," poursuit Laurent Abitbol.

Pour les présidents des syndicats, ce renouvellement au sommet de l’État est aussi l’occasion de repartir de zéro, de devoir se présenter à nouveau, et de reprendre leur bâton de pèlerin pour défendre l’industrie.

"Nous avons tous largement appris à vivre dans ce climat anxiogène"

Autres articles
"Nous commençons à avoir l’habitude, et nous pouvons donc penser être plus efficaces dans la façon de faire.

Nous devons tout reconstruire, retrouver les contacts, identifier les têtes connues pour activer des leviers, puis recréer un lien avec les nouvelles équipes.

Je rencontre ceux qui ont un impact sur notre destinée, non pas pour collectionner les rendez-vous, mais pour faire connaître le secteur. Il faut bien avouer que nous ne sommes pas connus," nous partage la présidente des EDV.

Et comme après le départ précipité de Marina Ferrari, les institutionnels semblent regretter celui de Nathalie Delattre, même si rien ne dit que la ministre déléguée conservera sa place dans le nouveau gouvernement.

Ses équipes avaient rapidement identifié le secteur et l’avaient défendu, notamment dans le cadre de la fusion avortée d’Atout France avec Business France.

Pour d’autres patrons, la situation n’est certes pas glorieuse, ni vraiment porteuse d’espoir, mais il ne faut pas trop dramatiser.

"Le contexte politique et économique est compliqué.

Je pense que plus nous vivons dans un climat toxique, plus le voyage devient vital pour tout le monde. Ce que nous vivons justifie encore davantage le besoin de se déconnecter de cette réalité nauséabonde, de s’offrir une parenthèse de dépollution," philosophe Raouf Benslimane.

Le marasme politique ne date pas d’aujourd’hui.

Depuis le 2ᵉ mandat d’Emmanuel Macron, seule Élisabeth Borne a réussi à rester plus d’une année en place. Pourtant, dans le même temps, l’industrie du tourisme a enregistré les trois plus belles années de son histoire.

"Nous avons tous largement appris à vivre dans ce climat anxiogène depuis la pandémie et avons aussi retrouvé le sens des priorités.

Les week-ends, les vacances, les voyages et tous ces temps de loisirs partagés en famille et entre amis, loin des problématiques sociales, politiques ou géopolitiques, sont plus que jamais devenus des besoins fondamentaux, non négociables.

Les premières tendances chez Asia, liées aux prises de commandes des dernières semaines, le confirment en tout cas. Le degré d’anticipation pour les départs de l’hiver 2026 est en nette hausse par rapport à l’an dernier.

Je reste donc très optimiste pour notre activité en 2026," conclut Guillaume Linton.


Lu 677 fois

Tags : françois bayrou, laurent abitbol, patrice caradec, raouf benslimane, valerie boned
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

Démission du gouvernement : le tourisme navigue entre crise d'angoisse et espoir [ABO] Démission du gouvernement : le tourisme navigue entre crise d'angoisse et espoir [ABO]

Authentique Voyages s’ouvre au bassin méditerranéen et accélère sur le B2B [ABO] Authentique Voyages s’ouvre au bassin méditerranéen et accélère sur le B2B [ABO]

Air Tahiti Nui : l’heure des choix [ABO] Air Tahiti Nui : l’heure des choix [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial

Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports

Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !

Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

COMPTOIR DES VOYAGES - Responsable d’Agence / Conseiller Spécialisé F/H - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AKILANGA DMC & EVENTS - Conseillers Vendeurs spécialistes voyages sur-mesure BtoB et BtoC H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agent de réservation H/F - CDI - (Lyon (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Partez en France

Partez en France

Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026

Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !

Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !
Production

Production

Exotismes : "2025 sera une bonne année, sans être exceptionnelle"

Exotismes : "2025 sera une bonne année, sans être exceptionnelle"
AirMaG

AirMaG

Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports

Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports
Transport

Transport

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial

Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial
HotelMaG

Hébergement

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Paris : Belinda &amp; Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La France parmi les destinations privilégiées des voyageurs d’affaires en 2025

La France parmi les destinations privilégiées des voyageurs d’affaires en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias