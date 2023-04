Littoral : Sowell Hôtels & Résidences rachète 4 nouveaux sites à Belambra

Avec cette quadruple acquisitions, la marque Sowell va s’affiche dès ce mois d’avril sur 283 hébergements dans quatre établissements : Au Cap d’Agde, Sowell Résidences Les Lauriers Roses 3* & Sowell Family Cap d’Agde 4* et au Grau du Roi, Sowell Résidences Les Sablons 3* & Sowell Family Le Grau du Roi 3*. Le 12 mai 2023, les 147 hébergements du site de Carcans ouvriront à leur tour leurs portes aux vacanciers.



Le développement se prolonge aussi avec de nouveaux projets qui vont voir le jour dans les prochains mois : un hôtel 4* à Vars en 2024, un hôtel 4* à l’été 2024 et un hôtel 5* courant 2025 à Nîmes, suivis par l’ouverture d’un hôtel 3* et d’un hôtel 4* à La Plagne en 2025, et l’ouverture d’un hôtel 4* à Risoul en 2025.



À ce jour, présent à la montagne, à la mer et à la campagne, le parc Sowell Hôtels & Résidences compte 33 hôtels et résidences dans 18 destinations françaises, soit un total de 2 500 chambres et appartements et 7 680 lits du 3* au 5*.



Le parc se décline en quatre gammes : 10 établissements Sowell Family, 9 Sowell Hôtels, 10 Sowell Résidences et 2 Sowell Collection. Le siège social d’Aix-en-Provence compte 30 salariés et les établissements travaillent avec 700 saisonniers en moyenne au plus haut des saisons d’été et d’hiver.



Il traite 300 000 vacanciers par an et réalise 60 M€ de chiffre d’affaires.