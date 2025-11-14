"L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027"

TourMaG - Combien de voyageurs internationaux accueillez-vous actuellement ? Quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Et que comptez-vous faire pour en accueillir davantage ?



Marva Williams : En 2024, nous avons accueilli 84 000 visiteurs, soit +13% par rapport à 2023.



Cette progression confirme l’attrait croissant de l’île auprès des voyageurs internationaux, notamment français et antillais, séduits par sa nature préservée, son authenticité, ses activités de plein air et son engagement pour un tourisme responsable.



Cependant, nous sommes ambitieux : nous aimerions en recevoir un demi-million en 2030.



Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, nous comptons mieux nous faire connaître. Ce soir (jeudi 13 novembre 2025, ndlr), je dois rencontrer les professionnels français.



Nous avons d'ailleurs élaboré un plan de promotion très précis, incluant publicité dans les médias traditionnels et radio, organisation de fam trips pour les agents de voyages et les TO, de voyages de presse pour les journalistes et les influenceurs.



Pour 2026, leur financement est assuré. Pour les années suivantes, je suis confiante : notre gouvernement a tout à fait conscience des enjeux que représente le tourisme pour le développement de notre île et je ne doute pas qu'il fera les efforts nécessaires.



TourMaG - Bien que nichée entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique est une île anglophone. La langue ne risque-t-elle pas d'être un obstacle à la venue d'un nombre croissant de Français ?



Marva Williams : Je ne le crois pas. Les Français sont déjà nombreux à venir.



Sur notre île, nous parlons aussi le créole. Et, de plus en plus de personnes engagées dans le tourisme insulaire parlent français. Nous commençons aussi à avoir des guides francophones.