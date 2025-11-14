"L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027"

Marva Williams, CEO et directrice du tourisme de Discover Dominica Authority - Photo : Discover Dominica Authority
TourMaG - Que peut offrir aux visiteurs français l'île de la Dominique qui fasse la différence avec les autres îles des Antilles ?
Marva Williams : La Dominique, c'est l'île nature des Caraïbes. C'est une île très verte qui offre une mosaïques de paysages.
Le parc national de Morne Trois Pitons, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, en est le cœur vert, avec ses forêts primaires, ses lacs volcaniques et ses cascades spectaculaires. Ce parc abrite le Boiling Lake, deuxième plus grand lac bouillonnant au monde, accessible à pied avec un guide.
La Dominique dispose aussi du plus long chemin de trek de toutes les Caraïbes, le Waitukubuli National Trail (185 km).
A ceux qui sont friands de vacances balnéaires, la Dominique offre une palette très variée d'activités : la baignade bien sûr - en mer mais aussi en rivière -, la plongée sous-marine, le snorkeling, le kayak, le canyoning...
Nous sommes aussi la seule île à permettre l’observation des baleines toute l’année, mais aussi des dauphins et des tortues marines. Les amoureux de la nature pourront aussi voir des perroquets endémiques très rares et une grande diversité d’oiseaux et de papillons.
Nous mettons également en avant une offre culturelle variée, en valorisant le patrimoine de la communauté Kalinago (la plus grande population amérindienne des Caraïbes, ndlr), la culture reggae, mais aussi des festivals majeurs comme Mas Domnik, Jazz n’Creole ou World Creole Music Festival.
Notre gastronomie - basée sur le concept de la ferme à l'assiette - et l'accueil chaleureux des habitants complètent les expériences que nous pouvons offrir.
Nous protégeons très activement nos écosystèmes, nous cherchons à développer un tourisme à faible impact, avec des hébergements de petite capacité, souvent engagés dans une démarche écoresponsable et nous avons aussi l'ambition de parvenir à 100% d'énergies renouvelables.
"Notre futur aéroport international est presque terminé"
TourMaG - Jusqu'ici, l'accès à la Dominique reste compliqué en l'absence d'aéroport international. Les Français doivent prendre un vol jusqu'à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ou Fort-de-France (Martinique), puis se rendre jusqu'à Roseau, votre capitale. Ou en est votre projet d'aéroport international ?
Marva Williams : L'aéroport international tant attendu est déjà construit à 60%. Il se trouve, non pas à Roseau notre capitale, mais près de Wesley, une ville de l'ouest de l'île. Cet aéroport sera opérationnel en 2027.
Je suis actuellement en discussion avec les compagnies aériennes internationales, dont Air Caraïbes et Air France, pour voir comment pourraient être assurés des vols directs, aussi bien depuis les Etats-Unis que depuis la Grande-Bretagne ou la France.
Depuis Paris, il faudra alors compter environ 8 heures de vol.
Quatre hôtels en construction à La Dominique
La Dominique, c'est "l'île nature" des Caraïbes. Ici, baignade dans un trou d'eau au pied d'une cascade - Photo : PB
TourMaG - Avant le Covid, la Dominique n'était certes pas dépourvue d'hôtels, mais ceux qui existaient ne paraissaient pas en nombre suffisant pour accueillir un flux beaucoup plus important de visiteurs internationaux. Ou en êtes-vous aujourd'hui ?
Marva Williams : La Dominique dispose déjà d'une large gamme d'hébergements. En sus, nous avons actuellement quatre nouveaux hôtels en construction. Lorsqu'ils seront opérationnels, notre offre hôtelière passera de 900 chambres à 1 400 chambres.
Nous encourageons les hébergements de toutes catégories, engagés dans une démarche écoresponsable, aussi bien des écolodges familiaux que des hôtels de luxe.
Dans ce domaine, nous avons déjà, par exemple, le Coulibri Ridge Resort dans le sud de l'île, Secret Bay (Relais & Châteaux) au centre sud de l'île et l'Intercontinental Dominica Cabrits Resort & Spa by IHG, dans l'extrême nord de l'île, près de Portsmouth.
Justement, à Portsmouth, nous développons aussi un projet de marina, capable d'accueillir des bateaux de toutes tailles. Elle sera opérationnelle en 2026.
Un plan de promotion mis en œuvre
TourMaG - Combien de voyageurs internationaux accueillez-vous actuellement ? Quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Et que comptez-vous faire pour en accueillir davantage ?
Marva Williams : En 2024, nous avons accueilli 84 000 visiteurs, soit +13% par rapport à 2023.
Cette progression confirme l’attrait croissant de l’île auprès des voyageurs internationaux, notamment français et antillais, séduits par sa nature préservée, son authenticité, ses activités de plein air et son engagement pour un tourisme responsable.
Cependant, nous sommes ambitieux : nous aimerions en recevoir un demi-million en 2030.
Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, nous comptons mieux nous faire connaître. Ce soir (jeudi 13 novembre 2025, ndlr), je dois rencontrer les professionnels français.
Nous avons d'ailleurs élaboré un plan de promotion très précis, incluant publicité dans les médias traditionnels et radio, organisation de fam trips pour les agents de voyages et les TO, de voyages de presse pour les journalistes et les influenceurs.
Pour 2026, leur financement est assuré. Pour les années suivantes, je suis confiante : notre gouvernement a tout à fait conscience des enjeux que représente le tourisme pour le développement de notre île et je ne doute pas qu'il fera les efforts nécessaires.
TourMaG - Bien que nichée entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique est une île anglophone. La langue ne risque-t-elle pas d'être un obstacle à la venue d'un nombre croissant de Français ?
Marva Williams : Je ne le crois pas. Les Français sont déjà nombreux à venir.
Sur notre île, nous parlons aussi le créole. Et, de plus en plus de personnes engagées dans le tourisme insulaire parlent français. Nous commençons aussi à avoir des guides francophones.
