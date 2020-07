La Dominique s'ouvre aux voyageurs internationaux dès le 7 août

Après avoir mis en place des restrictions pour ralentir la propagation de COVID-19 pendant plusieurs semaines, l'Île de La Dominique annonce sa réouverture aux voyageurs internationaux à partir du 7 août prochain.



Le gouvernement dominiquais a prévu une réouverture des frontières de manière progressive : dans un premier temps, les ressortissants et résidents de l'île sont autorisés à rentrer chez eux.



Afin de minimiser le risque de nouveaux cas de COVID-19, des réglementations sanitaires et protocoles de sécurité bien précis ont été soigneusement établis et officiellement annoncés par le Premier Ministre Roosevelt Skerrit et le Ministre de la Santé et du Bien-Être, le Dr Irving McIntyre, lors d'une conférence de presse.



Ainsi les voyageurs devront effectuer un résultat de test PCR négatif, enregistré entre 24 et 72 heures précédant votre arrivée sur l’île.