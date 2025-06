Les redevances aéroportuaires explosent à Amsterdam Schiphol : +41% validés en 2025 !

"améliorer encore la qualité de l'aéroport"

"officiellement fixés dans les deux prochaines années. Ils pourraient encore être affectés par des règlements futurs et des facteurs externes. "

L'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) a approuvé les nouvelles redevances introduites par l'aéroport d' Amsterdam Schiphol le 1er avril 2025.Dix compagnies et trois organisations sectorielles avaient déposé une plainte concernant une hausse moyenne de 33 % prévue sur les trois prochaines années. L’ACM a estimé queGrâce aux montants récoltés, la plateforme aéroportuaire souhaite engager des investissements pourLes tarifs des avions les plus silencieux diminuent, tandis que les compagnies aériennes paient des tarifs relativement plus élevés pour les avions plus anciens et plus bruyants. Les redevances augmenteront de 41 % en 2025, de 5 % en 2026, puis diminueront de 7,5 % en 2027 détaille l'aéroport.Toutefois, les tarifs définitifs pour 2026 et 2027 seront