Amsterdam Schiphol : de nouvelles annulations de vols en vue !

Sans intervention, il y aurait des files d'attente ingérables et de nombreux voyageurs manqueraient leur vol

L'aéroport d' Amsterdam Schiphol a indiqué dans un communiqué de presse qu'il avait informé les compagnies aériennes et les organisateurs de voyage que cet été, un nombre maximum de passagers par jour partira de la plateforme.Le nombre maximum de passagers au départ que Schiphol varie selon les jours et s'élève à 67 500 les jours les plus chargés en juillet et jusqu'à 72 500 en août. "" précise l'aéroport.Amsterdam Schiphol table sur 60 millions de passagers en 2022 contre 25,5 millions de passagers en 2021. Toutefois, la demande prévue pour l'été prochain dépasse ce scénario élevé."Combiné au manque de personnel de sécurité, Schiphol n'est pas en mesure de permettre à tous les passagers de voyager de manière sûre et fiable" prévient l'aéroport.