Agences de voyages : comment se préparer au "chaos" estival dans les aéroports ? 🔑

TourMaG.com - Une agence de voyages, pour se couvrir en cas de grève, d’annulation de vol ou de vol manqué, peut-elle demander à son client de réserver à part ses billets d’avion, tandis qu’elle gère toute la partie terrestre ?



Emmanuelle Llop : De tels cas existent déjà, pour certaines agences qui ne vendent que du terrestre (en général, sur une niche ou selon certains modèles économiques avec des agences réceptives) et qui laissent le client gérer ses vols internationaux.



Lorsque les vols sont annulés ou retardés, ou modifiés, l’agence n’est pas responsable des conséquences sur le terrestre qu’elle était prête à délivrer correctement.



J’ai déjà obtenu des décisions en ce sens d’ailleurs, lorsque des clients n’ont pu rejoindre la destination prévue : l’agence n’a pas eu à rembourser le séjour et a pu conserver les frais d’annulation prévus au contrat pour le cas des no-show.



Je ne suis pas certaine en revanche de l’image que donnerait le fait de demander expressément à ses clients de gérer leurs vols, surtout si d’habitude l’agence s’en charge...



Cela irait, me semble-t-il, à l’encontre du message de professionnalisme et de responsabilité véhiculé par les professionnels, notamment dans les campagnes menées régulièrement par les EDV ou l’APST et serait assez contre-productif.



En conclusion, je conseillerais aux professionnels d’être prudents dans leurs relations avec les prestataires, vigilants sur les informations et conseils à prodiguer à leurs clients et enfin, attentifs et réactifs aux circonstances du travel en perpétuel mouvement, encore plus depuis le début de la crise sanitaire.



Mais il me semble qu’ils ont démontré leur résilience et leur faculté d’adaptation depuis longtemps maintenant, je dirais même septembre 2001 pour être précise.