Amsterdam Schiphol : quelles compagnies annulent des vols ?

Au Pays-Bas, Transavia, la filiale de KLM va annuler 240 vols cet été, suite à la décision de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol de limiter le nombre de passagers par jour en juillet et en août.La plateforme aéroportuaire a pris cette décision en raison du manque de personnel. Le nombre maximum de passagers au départ varie selon les jours et s'élève à 67 500 les jours les plus chargés en juillet et jusqu'à 72 500 en août.Selon les estimations réalisées, pour les premières semaines de juillet il y aurait en moyenne 13 500 sièges de trop par rapport à la capacité de sécurité.