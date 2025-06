Tourisme : tour du monde des infos à ne pas manquer cette semaine

, dont 16 000 véhicules de location et 4 108 voitures de visiteurs arrivant par ferry. Un permis à 1 € par jour est requis pour circuler avec son véhicule sur l’île, et les caravanes doivent prouver une réservation officielle en camping.La mesure vise àqui engorge l’île chaque été, avec 3 millions de visiteurs pour 160 000 habitants. Ibiza limite aussi les croisières et les locations illégales pour préserver sa qualité de vie., avec priorité aux véhicules propres. Formentera, déjà en avance, impose un permis plus cher et interdit certains véhicules en été. Un tournant vers un tourisme plus durable s’amorce dans tout l’archipel.A lire sur euronews.com