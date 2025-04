Grève générale en Grèce et Italie : à quoi s'attendre les 8 et 9 avril 2025 ?

En Italie, une grève nationale de 24 heures dans le secteur des transports est prévue les 8 et 9 avril 2025. Cette mobilisation concerne les chemins de fer, le transport aérien et les transports publics locaux. Les syndicats protestent contre les conditions de travail, les salaires et les politiques gouvernementales jugées défavorables aux travailleurs du secteur.​



Les services ferroviaires connaîtront des perturbations significatives, avec l'annulation de nombreux trains régionaux et nationaux. Les compagnies aériennes italiennes prévoient également des annulations et des retards de vols. Les transports publics locaux, y compris les bus, tramways et métros, seront affectés, avec des interruptions de service et des horaires réduits dans plusieurs villes italiennes.​



Les négociations entre les syndicats et le gouvernement n'ayant pas abouti à un accord, la grève a été maintenue.​