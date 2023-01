Italie : six stations thermales de Toscane misent sur le luxe

C'est sur un tout autre registre que se positionnent les Thermes de Saturnia SPA & Golf Resort.



En effet, à Saturnia, les propriétés curatives des eaux chaudes et sulfureuses sont une très très vieille histoire. Elles jaillissent du sol depuis trois mille ans, sont à une température de 37,5 degrés et ont un débit de 600 litres par seconde.



Ces eaux étaient déjà appréciées au temps de l'empire romain, notamment pour soigner les maladies de la peau. Ce sont d'ailleurs, sans doute, les plus célèbres d'Italie, ne serait-ce que parce que la pittoresque Cascate del Mulino (cascade du moulin) avec son bassin bleu turquoise, y forme un décor naturel unique.

Le grand Saturnia Terme et son bel hôtel sont situés juste à côté de ce bain thermal naturel.



Cet élégant hôtel 5 étoiles fait partie du réseau The leading Hotels of the World. Il est installé dans un bâtiment qui date de 1919, dans le village médiéval de Saturnia, au cœur de la Maremme. Il possède 124 chambres et propose de nombreux soins à base d'eau thermale, mais aussi des soins de beauté, des soins de Spa et bien sûr des programmes sur mesure. L'établissement jouxte un parc de 100 hectares et un parcours de golf de 18 trous.



Autre station thermale toscane chic, Fonterverde. Commandé par le grand-duc Ferdinand 1er de Médicis, le magnifique palais qui abrite le Resort (78 chambres et suites) et le spa a été construit directement sur la source thermale dont les eaux sulfatées, calciques, fluorées et magnésiennes sortent à 42°.



Nichées près du village médiéval de San Casciano dei Bagni, les terrasses de cet établissement offrent une vue sur les extraordinaires paysages des collines siennoises, ponctués de fermes, de monastères et de petits villages.



Les sept piscines thermales, avec cascade, bains à remous, parcours aquatique, centre de fitness, etc. proposent une large gamme de traitements pour les voies respiratoires ou l'ostéoporose mais aussi de soins de bien-être.



Ces trois stations thermales racontent en partie " l'autre Toscane " que l'Agence de promotion régionale du tourisme veut "raconter" aux Français : une Toscane qui propose à une clientèle haut de gamme, des soins de santé et de bien être dans un cadre idéal pour des vacances reposantes. Et pas seulement des admirable paysages qu'ils plébiscitent, d'ores et déjà.