Un convenc’Tour 2023 pour l’histoire

De l’avis de tous les participants à cette dernière convention du CEDIV Travel en Sicile, celle-ci marquera l’histoire du groupement.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 28 Novembre 2023

Le monde change et le CEDIV avec Sa présidente, Adriana Minchella, avait avec son équipe pris le risque de la disruption jugeant qu’il était plus que temps de tirer le signal d’alarme et que si on voulait laisser personne au bord du chemin il fallait cesser de pratiquer la langue de bois. Les dramatiques événements du monde, qu'ils soient géopolitiques ou climatiques ont servi de motifs à cette superbe démonstration.



Un scan complet du client « de ses comportements » de l’entreprise et des rapports manager/ collaborateurs permettait d’établir un bulletin météo sans complaisance mais complet et interpellant.



Objectif 2030 avec Julien Devaureix A partir de cet instant il ne fut plus question de futur immédiat mais de moyen terme : horizon 2030.

Julien Devaureix, auteur de « Le Monde change et on n’y comprend rien » plantait le décor et secouait les esprits et les consciences en laissant chacun devant un tableau extrêmement préoccupant mais avec un début de solution lucide à l’intérieur de son périmètre personnel « Faire évoluer les choses à son niveau ».



Jean-Pierre Nadir légitime le transport aérien Jean-Pierre Nadir et sa brillante démonstration de la légitimité du transport aérien dans un moment de grande tension donnant à tous les professionnels présents les clés du discours responsable et argumenté du possible plutôt que de la condamnation sans appel.



L’intelligence artificielle trouve sa place dans les débats Enfin, actualité oblige, l’intelligence artificielle s’est invitée aux débats, intelligemment présentée par Olivier Roche, Directeur de FCB.ai avancée considérable en même temps que boîte de Pandore pour la profession. Apprendre à la questionner étant pour l’instant ce que tout un chacun doit maîtriser.

Une séance de brainstorming par petits groupes et des restitutions surprenantes par leur niveau de réflexions, de distanciation et d’humour concluait les travaux et confirmait que tout un chacun avait pris un grand plaisir à suivre les conférences.



Virée en fiat 500 et découverte inédite de la Sicile A ces séances passionnantes, très denses et bien remplies il fallait une alternative conviviale, festive et créative. Le département incentive s’est surpassé. Attribution de Fiat 500 par équipage de 4 pour tous les transports. Découverte d’une Sicile méconnue autour des agrumes, du sel, de l’huile d’olive, de l’agrotourisme, de l’histoire et du folklore ont ravi tout un chacun et généré pas mal de nostalgie sur le chemin du retour. L’escarcelle remplie de bonnes idées, de vraies résolutions et de la conviction profonde de faire partie d’un groupement dynamique, créatif et bienveillant. De quoi distiller une énergie salutaire pour attendre avec « gourmandise » le Convenc’Tour 2024.



