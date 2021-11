A Val Thorens, le Cediv prend de la hauteur pour mieux affronter la tempête

A travers tous ces projets se reflète le légendaire dynamisme du Cediv, porté par sa présidente, ses administrateurs et son équipe de permanents.



Et c'est exactement ce dont les adhérents avaient besoin. Tous sont unanimes : « sans le soutien du Cediv depuis mars 2020, beaucoup auraient mis la clé sous la porte ».



Ces Universités ont ainsi été l'occasion de se revoir, d'échanger, de travailler lors du workshop, comme sur les pistes. De décompresser également, alors que les annonces s'accumulaient : fermeture de l'espace aérien au Maroc, pays africains classés en rouge, arrivée d'un nouveau variant...



« Ce n'est pas du tout un format protocolaire, il y a des échanges en permanence, même quand on est dans le télécabine , ajoute Anne-Sophie Lecarpentier, vice-présidente du Cediv et patronne de Perier Voyages. Et à titre personnel, cela m'a donné cet élan pour rebooster mes équipes ».



Accompagnant sa compagne Murielle Nouchy, la CEO de mN'Organisation, Jean-Pierre Nouchy, directeur des ventes en charge des grands comptes entreprise dans un grand groupe de télécommunications, a pu lui aussi découvrir - avec un œil extérieur - la manière de faire du Cediv. « Il y a une ambiance très détendue, mais en même temps beaucoup de travail, beaucoup de passion et de fraternité.



Dans mon entreprise, lors des kick-off (réunion de lancement d'un projet, ndlr), il s'agit avant tout de présentation de produits, on parle de nouveautés et de stratégie, on est assis, on écoute et il y a très peu de fun. A l'inverse, les discours que j'ai pu entendre lors de ces Universités sont empreints de passion, ils sont vrais. Et c'est cette passion, cette capacité à rebondir sans regarder le passé qui, je pense, va sauver ces professionnels du tourisme ».



La qualifiant de « psychanalyse de groupe », cette rencontre était surtout aux yeux d'Adriana Minchella, une façon de soutenir sa « famille » professionnelle alors que les affaires et l'activité risquent à nouveau d’être lourdement pénalisées.



Et ce, en citant Jean d’Ormesson : « Tout le bonheur du Monde est dans l’inattendu ».