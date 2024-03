ARAM, une porte ouverte sur le Monde, spécialisée dans les séjours linguistiques longue durée

C’est en montant vers le sommet du Kilimandjaro que l’idée m’est venue d’interviewer Ericka sur son parcours, son agence, son activité et ses projets. Le concept proposé par ARAM, basée à Montpellier, est suffisamment spécifique pour mériter de s’y arrêter quelques instants. D’autre part, comme le faisait très justement remarquer un autre compagnon de notre ascension, les propositions des séjours en immersion de longue durée à l’étranger offre aux adhérents du CEDIV Travel une belle opportunité d’élargir la gamme de leurs prestations en s’appuyant sur une expérience et une expertise de 25 ans.



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 7 Mars 2024

ARAM, une belle opportunité d’élargir l’offre des adhérents du CEDIV Travel A l’heure où l’ouverture sur l’international devient quasiment incontournable pour des adolescents qui veulent parier sérieusement sur leur avenir professionnel, la vocation première d’ARAM est de promouvoir l’apprentissage des langues à l’étranger en immersion et permettre ainsi à chacun, en même temps, de mieux comprendre les différences culturelles des pays et des peuples qui composent notre Monde.



Objectif ambitieux s’il en est et pas facile à maîtriser car on comprend aisément que les parents qui feront le sacrifice d’offrir à leurs enfants de telles opportunités sont avant tout soucieux (surtout pour des pays très éloignés) du sérieux de l’organisation proposée et de sa maîtrise des correspondants à destination ( séjours en établissement scolaires, en high-schools, en familles en échange de quelques heures de garde d’enfants et d’aide-ménagère (demi-pair) ou encore formation professionnelle. Voilà un moyen rassurant de concrétiser son projet et de vivre cette « aventure familiale » l’esprit tranquille !



Ces séjours s’adressent à des jeunes dès 13 ans pour des séjours allant de quelques semaines à une année ou deux à des conditions financières justifiée par la garantie d’un réseau de familles d’accueil ou d’établissements sélectionnés avec beaucoup de minutie, de sérieux, accrédités auprès des gouvernements



Une activité basée sur la confiance, une solide réputation, la satisfaction des parents et des enfants qui contribuent directement à la notoriété de l’association.

Une équipe jeune, dynamique, conviviale et une entreprise à taille humain Servie par un site convivial et complet et une équipe jeune et dynamique dirigée par Ericka Perret, Présidente de l’Association et du Collectif Mobilité Internationale.

En cours d’affiliation à l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs), membre du CEDIV Travel, des EDV (Syndicat National des Agences de Voyages), immatriculée auprès d’Atout France et détentrice d’une garantie financière, ARAM dispose de toutes les autorisations pour exercer son activité, conseiller, accompagner et s’assurer du bon déroulement et de la réussite des séjours qu’elle commercialise.

La liste des pays d’accueil et des formules de séjours est impressionnante :

Scolarité en High-School

Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, Costa Rica, Espagne, France, Irlande, Nouvelle-Zélande, Scandinavie.

Séjours linguistiques

Angleterre, Australie, Canada, Espagne, Irlande, Nouvelle-Zélande.

Formation & expérience professionnelle

Australie, Canada,

Séjours famille (demi-pair)

Australie Irlande



ARAM accueille également des jeunes lycéens étrangers pour des séjours en immersion en France au sein de familles d’accueil désireuses d’ouvrir leur foyer sur le monde, de leur faire découvrir notre langue et notre culture pour une aventure enrichissante et humaine.



Le milieu des spécialistes des séjours linguistiques est relativement fermé mais il reste encore des progrès à accomplir pour mettre ses formules à la portée du plus grand nombre et sans discrimination (Erasmus)



Ericka a en tête plus d’un projet.

D’abord rechercher toujours plus de partenaires dignes de confiance et de référents autour de la planète pour augmenter les capacités d’accueil et développer son volume d’affaires.

Elle souhaite également faciliter les déplacements de ses candidats à l’immersion, notamment en période de vacances d’été, en proposant des déplacements en groupe. Une fois arrivés à destination, accueillis par un coordinateur local, chaque ado rejoint son lieu de séjour pour relever le défi de s’immerger au sein d’un environnement inconnu, en individuel lui permettant de sortir de sa zone de confort.



Enfin, elle propose aux agences de voyages intéressées de commercialiser les séjours ARAM. Envoi de documentation, formation au concept et aux produits par son équipe et rémunération sur les ventes.

Téléphone : 04 67 58 35 11

Le CEDIV Travel qui accueille au sein de son groupement plusieurs agences spécialisée dans les séjours jeunes est fier de ses adhérents qui font un métier difficile où le succès se construit grâce à un service sans faille et un référencement dans lequel le « bouche à oreille » joue un rôle déterminant.

Un séjour linguistique en immersion réussi peut transformer une vie et s’avérer une expérience inoubliable.



