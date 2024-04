Des fourmis dans les pattes, des idées plein la tête et l'aventure chevillée au corps.

Ne le cherchez pas il est toujours en mouvement mais joignable à tout instant.

C'est sa maîtrise des nouvelles technologies parmi lesquelles l'Intelligence artificielle qui fait de cet ancien professeur d'Histoire-Géo, passionné de voyages et d'aventures un vrai professionnel du voyage.

J'échangeai récemment avec lui alors qu'il pérégrinait dans le Sud Marocain à l'est du Grand Erg Chiggaga, là où l'Oued Drâa disparaît dans les sables en tentant de se frayer un chemin jusqu'à l'Océan Atlantique, en route vers Dakhla, la mecque du Kite Surf au Maroc. Il semblait au comble du bonheur !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 30 Avril 2024

Globatlas Adventures, son entreprise basée à Arêches Beaufort en Savoie, est une agence de voyages atypique spécialisée dans les expériences uniques et authentiques à travers le monde.



Elle propose une gamme diversifiée de circuits et d'activités, allant des raids tout terrain dans des destinations exotiques aux voyages culturels et stages photos immersifs.



Depuis 12 ans, son équipe expérimentée travaille dur pour offrir au grand public des voyages responsables et respectueux de l'environnement, tout en assurant des normes de sécurité élevées. Une équipe d'experts éprouvés et parfaitement en ligne avec les valeurs de l'entreprise: Voyages en petits groupes, respect de l'environnement, comportement éthique et respect des locaux et de leur entourage qui viennent collaborer à la réussite des programmes proposés.



Tous les programmes sont cousus main et réalisés après de sérieux repérages et une expérience personnelle très aboutie. Une façon très atypique de travailler qui lui va comme un gant puisqu'il est très souvent aux commandes de son 4x4 ou chef d'expédition. Son expérience lui permet de sélectionner des hébergements atypiques qui collent bien à l'esprit de ces escapades: igloo et tipis en fonction des saisons et pas à l'autre bout du monde mais chez lui, en Savoie.



Mais aussi en ALGÉRIE, dans les BALKANS, en BOSNIE, au CAMBODGE, en FRANCE, en GRÈCE, en ITALIE, en ISLANDE, au MAROC, en NAMIBIE, au PORTUGAL, en SARDAIGNE et en SICILE.





Faites un tour sur son site, vous allez vous régaler !

Sous plusieurs formes : RAIDS 4×4, TREKKING, MOTONEIGE, STAGES DE SURVIE.Faites un tour sur son site, vous allez vous régaler ! www.globatlasadventures.com

Un parcours atypique Son parcours atypique vaut la peine d'être conté: Géographe de formation et ancien enseignant au Lycée Français de Quito en Equateur puis à l’Université de Grenoble. Alpiniste, il est passionné de montagne et d'aventure. A son actif plusieurs expéditions à travers le monde. Il fut notamment le premier à descendre à ski le Cotopaxi dans les Andes, le plus haut volcan en activité au monde (5897 mètres)



Laissons-lui la parole: "Notre décision de rejoindre CEDIV TRAVEL repose sur notre engagement à offrir à nos clients de nouvelles expériences de voyage tout en bénéficiant d'un réseau d'experts de confiance.

En nous associant à CEDIV TRAVEL, nous renforçons notre capacité à proposer des voyages encore plus diversifiés, tout en accédant à des ressources supplémentaires pour offrir un service client de qualité supérieure, des billets d’avion …

Cette adhésion nous permet également de rester à la pointe des tendances de l'industrie du voyage et d'offrir des avantages exclusifs à nos voyageurs et d’étendre mon champ d’activité."

Et que dire de la maîtrise des outils technologiques que le groupement met au service de ses adhérents ?

"J’ai déjà participé à une formation et j’utilise les 2 outils CEDIV'AIR et CEDIV PACKAGE.

Je n’ai pas eu besoin de formation pour débuter, l’outil est très intuitif et sans formation sur CEDIV PACKAGE je l’utilise déjà.

Quand j’ai un problème, j'appelle notre cellule transport aérien, de super techniciens disponibles, à l'écoute et sympathiques. Ils sont vraiment super !!!”



Cette belle passion pour l'Aventure et la Découverte trouve bien sa place au sein de cette agence CEDIV pour voyager autrement.



