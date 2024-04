Evasion - Artisan Voyagiste – GUILHERAND-GRANGES



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 19 Avril 2024

De la Passion à la Prospérité : L'Épopée de Damien, Créateur d'Inoubliables Voyages à Guilherand-Granges



Une expérience pleine d’enseignements où il touche à tout…, du commerce à la compta, du planning conducteur à l’accompagnement de groupes...

A 25 ans, il décide de voler de ses propres ailes et de créer sa propre agence de voyages indépendante, dans sa ville natale : Guilherand-Granges.

14 ans après et 2 points de vente plus tard à Tournon-sur-Rhône et à Bourg-de-Péage ainsi qu'une agence spécialisée dans les voyages Incentive et autour des grands événements sportifs (



Et tous ensemble, selon leurs dires, ils s’éclatent et ont acquis une belle notoriété dans la région Valentinoise !

Témoignage : « Pourquoi j’ai rejoint le CEDIV Travel ? » J’ai apprécié les échanges directs avec Adriana Minchella, sa présidente.



La mise à disposition d’outils informatiques performants, la dimension familiale du réseau et les accords commerciaux avec les TO ont fini par me convaincre après 14 ans passés dans un autre réseau de rejoindre ce groupement.

La volonté de gagner en productivité afin que mon équipe soit financièrement encore mieux récompensée est un objectif fort, précieux et très important pour moi.



Mon équipe et moi-même suivons régulièrement les formations proposées par le CEDIV.



