Fun & Fly : des escapades kitesurf et windsurf inoubliables !

Depuis 1991, Fun & Fly ouvre les horizons sportifs en proposant des voyages dédiés aux sports de glisse aquatiques, que ce soit en France ou dans des destinations exaltantes à travers le monde.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 26 Janvier 2024

Un peu d’histoire D’abord le surf dans le Pacifique et sur la côte Basque. À partir de 1975, la pratique du Windsurf (planche à voile en français !) se développe rapidement en France après 15 ans d’études et de développements principalement aux États-Unis, en France, au Royaume-Unis et en Hollande. Windsurfer devient rapidement la marque emblématique de cet engin sportif composé d’un flotteur, d’un mat, d’une voile triangulaire, d’un système d’orientation du gréement : le diabolo, d’un double arceau (le wishbone) qui permet de tenir et border le gréement et d’une dérive. Et bon vent… Un nouveau sport est né et les adeptes sur toutes les plages de l’hexagone s’adonnent à ce nouveau hobby dont un jeune Californien de 13 ans, Robby Naish devient l’emblématique ambassadeur et champion pendant plusieurs années. En 1984, ce sport est inscrit aux discipline olympiques, gagne ses lettres de noblesse et se hisse sur le podium des sports de glisse. Bic et Mistral vont être des marques françaises qui propulsent la pratique de ce sport en Métropole et en Outre-Mer. Le matériel évolue, le harnais et le funboard permettent de voler, de s’envoler au-dessus des vagues et comme toute passion elle dévore ses adeptes qui ne rêvent que de destinations exceptionnelles où aller collectionner des souvenirs inoubliables sur tous ces « spots » de rêve tout autour de la planète. Il y a les champions qui ont choisi d’en faire un métier et les passionnés qui pratiquent toute l’année et cherchent à se faire plaisir pendant leurs vacances. On y est, la demande est bien là.



En 1987, le premier centre SPORT SHAKE à Essaouira au Maroc. 1989 , le premier centre Nathalie Simon à Cabarete en République Dominicaine (Surf et Planche à voile). D’un vaste magasin dédié au surf, à la planche à voile et au funboard dans la banlieue de Toulouse (un peu loin de la mer…), création en 1991 de Fun & Fly une structure commerciale spécialisée dans les séjours à thèmes des sports de glisse aquatiques en France et dans de nombreuses destinations. La gestion de deux centres au Maroc et en Martinique et un partenariat qui fera date avec les centres Nathalie Simon, un solide partenariat avec les Clubs Mistral.



Des conseils qui deviennent un métier et forgent une ambition

Plus de 30 années d’expérience dans le domaine ça vous forge le caractère et l’équipe de Fun & Fly en possède un bien trempé.Découvrez leur site : fun-and-fly.com Bien fait, bien illustré et très attractif pour découvrir la gamme de l’offre du Tour Opérateur spécialiste.Il faut répondre à trois types de demandes. Des séjours à la recherche du vent et des sensations de glisse sur les meilleurs spots en partenariat avec des établissements sérieux, connus et reconnus de tous. Des stages, partout où le vent souffle et les vagues se forment pour ceux qui veulent s’initier ou perfectionner leur pratique. Des voyages quasiment initiatiques basés sur les dernières évolutions technologiques qui sont le Graal des addicts de la glisse aquatique.

Une passion restée intacte Depuis cette époque pionnière, ce qui motive l’équipe est une seule passion. La volonté de satisfaire les pratiquants de tous ces sports de glisse aquatique en organisant des voyages sur les plus beaux spots de la planète pour satisfaire les envies de tous les riders, qu’ils soient débutants, pratiquants occasionnels ou experts incontestés.



En même temps, elle se soucie des accompagnants et n’oublie pas de veiller à leur épanouissement qu’ils préfèrent rester sur la plage ou bien découvrir le pays et l’arrière-pays. Dans les clubs, on cultive avec chaleur et décontraction l’envie de partager la même passion, de s’ouvrir aux autres, de se retrouver entre amis le soir venu. Belle parenthèse pour tous ceux qui souhaitent vivre autrement d’autres horizons, d’autres cultures le temps d’un surf trip réussi.Récemment le développement du foil offre de belles et nouvelles perspectives. L’équipe est toute excitée de voir de plus en plus de ses partenaires s’équiper de ces nouveaux engins. Et l’engouement pour le Stand Up Paddle et sa facilité d’utilisation permet également d’envisager encore un grand nombre de nouveautés pour séduire de nouvelle tribu attirée par l’univers de l’eau… La Planète Glisse n’a pas fini de ravir tous ces passionnés et Fun & Fly est là pour vous faire découvrir et partager sensations et émotions.



Des experts de la glisse et des artisans du voyage Fun & Fly fait voyager 4000 riders chaque année et s’appuie sur le réseau des agences de voyages dont le CEDIV TRAVEL dont il est adhérent. Les clients sont protégés par l’adhésion de l’organisateur à l ’APST, la caisse professionnelle française de garantie voyage.Fun&Fly marque son attachement au Tourisme équitable et durable en adhérant à l’ATR l’association française du Tourisme Responsable.Fun & Fly une adresse incontournable quand on souhaite, avec les conseils d’un spécialiste et la bienveillance d’une équipe dévouée et au service de ces « Chers Riders », réussir à marier de façon satisfaisante plaisirs, sérénité et satisfaction de vacances actives et sportives réussies.



