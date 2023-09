Gérard Bertrand, sacré meilleur vigneron, assis sur le toit du monde

Le bonheur dans une famille se partage avec émotion et fierté.

C’est ainsi que suite au prix du meilleur vigneron de l’année décerné par le prestigieux Wine Business à Gérard Bertrand, le talentueux dirigeant-animateur du groupe éponyme de Narbonne, tout le CEDIV s’est félicité de cette distinction.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 19 Septembre 2023

Le prestigieux Wine Business décerné à Gérard Bertrand



L’agence EXPERIENTIA, qui fait partie de son groupe, est adhérente au CEDIV. Elle s’occupe de l’activité Congrès, Séminaires et Incentives et s’appuie sur les installations de l’excellent Château de l’Hospitalet, Wine Resort Beach & Spa, hôtel 5 étoiles et la Villa Soleilla soit 41 chambres dont 28 Suites en pleine nature. Au cœur de ce domaine viticole d’exception de 1000 hectares tout a été pensé, conçu et organisé pour que l’on puisse vivre des expériences culinaires, œnologiques et touristiques exceptionnelles.



Le vin, la nature, l’art et les plaisirs gourmands sont au cœur de séjours rares correspondant parfaitement aux attentes des organisateurs et des clients invités dans le cadre du MICE et de l’Évènementiel.



Michel Bousignac, directeur général d’EXPERIENTIA, s’occupe des activités Congrès, Séminaires, Team Buildings et des différents évènements qui se déroulent sur le site. En particulier, chaque année en juillet, le Festival de Jazz.



Cette adresse exceptionnelle a été découverte par les administrateurs du CEDIV qui y ont tenu un conseil. Au cours de leur séjour, ils ont pu apprécier le confort de l’hébergement, l’agencement des installations, la gastronomie, la qualité des services et la convivialité de l’accueil.



Une entreprise qui fait honneur à notre groupement d’indépendants, à la région Haut-Languedoc et aux institutions professionnelles françaises.



www.chateau-hospitalet.com/

