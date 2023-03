Hémisphères Voyages : à l’aile, la vie est belle…. au Cediv aussi !

La formule est célèbre parmi les amateurs de rugby pour exprimer tout le plaisir que procure ce sport.

Pour les dirigeants d’Hémisphères, au départ c’est avant tout, en tant qu’agent de voyages, le plaisir de partager une passion et de permettre à quelques amis de vivre des moments exceptionnels.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 17 Mars 2023

Une passion devenue un métier C’était il y a belle lurette comme on dit, car bien vite les déplacements autour de 80 minutes de rugby et trois jours de bonne humeur remportent un tel succès qu’il faut se structurer et apprendre à les organiser parfaitement autour de ce grand évènement sportif qu’est le Tournoi des Six Nations.



Vu de l’extérieur, ça ressemble à un joyeux dégagement entre copains le temps d’un week-end où le match est le moment fort du voyage mais la troisième mi-temps pleine d’espérances est très attendue.



A y regarder de plus près, surtout en analysant les différents types de clientèle potentielle on découvre bien vite toute la complexité d’un tel positionnement.



Une histoire qui dure ! Depuis vingt-deux ans, Hémisphères propose aux supporters, aux Entreprises, aux Comités d’entreprises et aux Associations des voyages autour d’évènements sportifs en France et à l’étranger.



Dès 1998, Johannès Mercier passionné de rugby, entrepreneur autodidacte fonde l’agence et créé un service spécialisé. Il est rejoint en 2003 par Caroline Monestier qui en assure la Direction. Entourés d’une équipe de plus de 15 collaborateurs spécialisés dans cette activité l’entreprise se hisse au tout premier plan des organisateurs de voyages autour du Rugby en France.



En découvrant leur site



Trois jours avant le dernier match Irlande / France à Dublin, l’aéroport annonce son incapacité à accueillir une partie des vols programmés qui doivent être déroutés sur d’autres villes…

Ruck, grattage de balles, maul et sortie victorieuse des agences qui obtiennent avec l’appui du gouvernement irlandais de pouvoir se poser dans la capitale irlandaise. C’était sans compter sur les moyens qu’il a fallu mettre en place afin d’assister ses vols pour la manipulation des bagages et l’enregistrement avec un aéroport en manque de personnel ! Hémisphères programmait 10 vols et plus de 2000 participants sur ce match – un record depuis qu’ils opèrent.



« Question d’organisation. On s’adapte ! » déclare-t-elle.

Un savoir-faire créatif, la volonté de viser l’excellence Vision et sagesse les font adhérer à des institutions et des groupements professionnels qui sont de fortes réassurances pour leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs :



Agence Agréée Hospitalité par France Rugby pour les matchs en France et membre du CEDIV Travel, groupement d’agences de voyages indépendantes membres des EDV (Syndicat National des Agences de Voyages) et de l’APST (organisme garant financier professionnel)



En marge du tournoi, une activité Incentive pour leurs clients Entreprises vient compléter leur gamme de produits.

Ces voyages sont l’occasion de démontrer également leur savoir-faire, leur créativité et leur volonté de viser l’excellence en proposant à de petits groupes, sous forme de voyages Incentive, des formules très complètes avec dîner dans des établissements rigoureusement sélectionnés, visites culturelles et activités ludiques en marge de l’évènement central.



Plus facile à réaliser avec succès à Edimbourg, Cardiff ou Dublin qu’à Paris, Rome ou à Londres du fait de l’hyper-attractivité de ces destinations rugby par excellence.



Un rôle majeur dans le Sport Events Rugby à 15, à 13 et à 7 sont au programme d’Hémisphère Voyages. Mais également le football avec les matchs en France et à l’étranger. Pour les amateurs de sports mécaniques, les Grand Prix de Formule 1 et Moto GP. Le Tennis et tous les grands rendez-vous en Europe et aux Etats-Unis. Le Handball, le Basket, les Sports de Glisse sur Neige, l’Athlétisme…



On pourrait arrêter là cette énumération tourbillonnante mais non, « last but not least » (comme disent les anglais) Hémisphères Voyages est aussi une agence qui propose des séjours de vacances à travers le Monde, des séjours à thèmes (Golf), des voyages-découvertes (Islande & Liverpool ou Lyon), des voyages Sur Mesure et du Tourisme d’Affaires.



Si elle promet à ses clients de « Voyager Sport ! », à savoir, une aventure unique « À la Une » dans l’univers de leurs Sports Passion, elle s’engage surtout à les faire voyager selon leurs envies.



