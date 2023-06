Horizon Voyages un an après

Je n’ai pas connu la guerre dit Bernard Latéoule, mais j’imagine tout à fait que ça doit ressembler aux scènes que nous avons vécu.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 21 Juin 2023

Retour un an plus tôt... Agence Tour d’Horizon © Cediv Travel

C'était il y a presque une année près du Bassin d’Arcachon. Au journal télévisé, on parlait d’un départ de feu dans les environs de la Teste de Buch. Nous avions pensé à l’époque… “Encore un feu de forêt ! Avec cette sécheresse et ses promeneurs imprudents, l’été va être difficile !



Grâce au WhatsApp - le Chat des Cédiviens - les messages de Bernard nous alertaient sur le sérieux de la situation et nous faisaient vivre heure par heure la situation confirmée par les journaux télévisés qui nous montraient les images de l’ampleur dramatique qu’avait pris le sinistre. C'était un cumul de situations imprévisibles, un vrai chaos d’une incroyable intensité dramatique.

Tendre la main Agence Tour d’Horizon © Cediv Travel

Dans un premier temps, ses réactions étaient celles d’un habitant de la commune en proie au pire danger qui puisse exister pour ce village en lisière de forêt : le feu. Sa maison, ses biens, sa vie et celle de ses proches étaient menacées ! Puis ce fut l’entrepreneur qui se faisait, bien légitimement, du souci pour son local avant de penser aux conséquences commerciales et financières d’une telle catastrophe. Le 14 juillet tout bascule, les autorités décident l’évacuation des campings menacés par les flammes et en pleine nuit les vacanciers familles sont déplacés. Il y a beaucoup de familles avec enfants et parfois avec des nourrissons… Dans un premier temps, ils sont tous accueillis au Parc des Expositions. Visages hébétés, regards hagards, des hommes et des femmes choqués et très anxieux de ce qu’ils vivent…



Une formidable réaction humaine eut lieu parmi les habitants de La Teste envers ces personnes désemparées. Au premier rang desquelles Bernard Latéoule, sa famille et ses collaboratrices.



Une fois qu’ils constatent qu’ils sont momentanément tirés d’affaire ils n’ont qu’une seule pensée «venir en aide à tous ceux qui en ont besoin» « Tendre la main » Dire un mot, une parole bienveillante, apporter une aide simple, basique mais qui dans ces moments compte plus que tout…Ils se mobilisent, s’organisent pour rendre service, se rendre utile.



Chance, la maison d’hôte : La Maison cachée, presque terminée, peut abriter quelques couples avec de très jeunes enfants (climatisée sous cette canicule c’est une aubaine) et dans le grand terrain de la propriété on peut accueillir des véhicules. Au total se sont 40 personnes qui profiteront de cette « chaîne de solidarité » spontanée, bienveillante et secourable.



On pare au plus pressé, on organise la distribution des repas, on facilite le reclassement des sinistrés (grâce aux contacts communiqués par l’association professionnelle France Camping) vers d’autres zones pour permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs vacances quand ils ont pu aller récupérer leurs affaires abandonnées pendant cette nuit effroyable grâce à des rotations de bus mises en place vers les campings. Et pour ceux qui restent encore un peu sur place et pour qu’ils pensent à autre chose et abaissent leur niveau de stress, on organise une journée de visites et de détente sur le bassin d’Arcachon…

Le CEDIV apporte son soutien Agence Tour d’Horizon © Cediv Travel

Nous avons été très régulièrement tenus informés de la situation et sensibilisés au drame vécu par notre collègue que beaucoup ne connaissaient pas. Mais « l’esprit de corps » du CEDIV est là et la solidarité caractéristique à notre groupement commence à jouer Messages de sympathie et formules amicales fusent pour Bernard et ses collaboratrices : « On est avec vous », « Courage », « Tenez bon »…. Et de penser, on sera toujours à temps pour faire mieux et plus quand on y verra un peu plus clair !



Au CEDIV, la crise du Covid nous a appris l’importance du soutien moral et les vertus des contacts fréquents qui rompent l’isolement et rattachent entre elles des personnes éloignées qui ont besoin de partager, de s’exprimer, de se confier… C’est donc tout naturellement que nous nous sommes mis à communiquer de plus en plus avec notre adhérent.

Immense respect Agence Tour d’Horizon © Cediv Travel

Il faut dire que Bernard a su nous faire vivre avec ses mots, ses pensées et ses initiatives son combat de tous les instants. Comme il se plaît à le souligner, les gens de La Teste ont été magnifiques de bienveillance, de solidarité, d’initiatives et son équipe n’a pas ménagé ses efforts, de jour comme de nuit, pour offrir aide et assistance à tous ceux qui en avaient besoin. Respect pour tous. Un immense respect ! Dans ces moments-là, on sort de sa zone de confort, de sa routine, de son petit égoïsme quotidien et rétrospectivement on se rend compte que si on a agi avec sang-froid, méthode, pragmatisme c’est que l’on a la chance de pratiquer un métier qui développe toutes ces qualités inhérentes à l’agent de voyages auxquelles s’ajoute, bien sûr, l’ADN bien particulier de l’agence Tour d’Horizon qui a toujours privilégié l’écoute et l’empathie vis-à-vis de ses clients. « Ce petit café autour duquel on apprécie tant de se retrouver »… comme aime à le souligner Bernard. D’ailleurs, l’agence a été conçue, aménagée et décorée dans cet objectif d’hospitalité, de convivialité, d’humanité…. Et d'ajouter, “le tourisme n’est-il pas un moyen d’offrir à nos clients une forme de bonheur le temps des vacances et d’essayer de gommer pendant quelques jours la morosité ambiante à laquelle bien souvent nous sommes confrontés au quotidien ?



Les jours passent, les peurs s’éloignent, le cauchemar s’estompe mais il reste au fond de chacun d’eux deux sentiments bien distincts.



● Le premier est d’avoir pu lire dans les yeux de ces infortunés touristes la reconnaissance pour toute l’aide apportée au plus fort du cauchemar qu’ils vivaient. C’est un beau cadeau, une formidable récompense.

● le second c’est une peur, irrépressible et bien légitime, celle de revivre ces moments dramatiques. La sur-fréquentation de la zone encore dévastée et les agissements de certaines personnes irresponsables font craindre le pire. Ils se retournent vers les autorités locales pour leur demander d’intervenir et de prendre en main la situation.



Au quotidien, les habitants de La Teste, les clients reviennent et poussent la porte de l’agence. Ils ont besoin de faire un break, d‘évacuer : le Covid, les Incendies, la crise des retraites ça fait vraiment beaucoup !…

Tour d’Horizon est toujours là et reprend vie Agence Tour d’Horizon © Cediv Travel

Certaines agences du secteur ont fermé….Tour d’Horizon et ses 5 collaborateurs sont toujours là et reprennent vie. Leur maison d’hôte va ouvrir, leur engagement dans une initiative caritative marche plutôt bien. Les affaires reprennent. Tant mieux !



Ce formidable travail de la sécurité civile, des pompiers de toute la France et d’Europe, cette chaîne de bénévoles anonymes, toutes ces mains tendues et ce miracle de 0 victimes pour 22 000 hectares (avec le territoire voisin de Landiras) détruits c’est un vrai miracle et avec du recul ont peut dire que cette épreuve fut «Un formidable espoir pour le genre humain»



Au CEDIV, nous croyons en l’homme (et la femme) et travaillons à développer ces valeurs parmi nos adhérents.

Nous sommes fiers de nos amis de Tour d’horizon et voulons leur dire toute l’admiration que l’ensemble des Cédiviens leur portent. C’est bien vrai et cet épisode le démontre une fois encore, “le seul langage qui compte est celui du cœur” et nos amis de La Teste de Buch nous ont offert une merveilleuse preuve de leurs qualités humaines et professionnelles.



Le 1 juin, ils ont organisé une manifestation regroupant clients, habitants de La Teste, partenaires, presse locale et professionnelle, autorités et ce fut l’occasion de leur adresser un très grand et très sincère merci pour la leçon de savoir-être qu’ils nous ont donnée.

