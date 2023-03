Isabelle Mislanghe, les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles.

Rédigé par Richard Soubielle, Cediv Travel le Jeudi 9 Mars 2023

La force tranquille Agence Côté Soleil - Boulogne sur Mer © Cediv Travel

Ce qui frappe au premier chef, dès que l’on rencontre Isabelle, c’est sa chaleurosité (comme on dit dans sa Flandre natale) et sa formidable énergie, comme celle d’un triathlète !



Car même si aujourd’hui elle œuvre dans l’univers du Tourisme elle fut longtemps un athlète de haut niveau vainqueur à plusieurs reprises des prestigieux raids sportifs, Gauloise et Elf Authentique Aventure.



Toute en douceur, elle irradie d’une force tranquille, celle de ceux qui ont surmonté beaucoup d’épreuves avec une détermination sans pareille et un goût prononcé pour le dépassement de soi, à condition que ce soit pour décrocher, tout au bout, une victoire. Mais tout à une fin et après l’enivrante épopée autour du monde dans des zones difficiles, parfois inhospitalières, il faut se reconvertir et se mettre d’autres défis et de nouveaux challenges comme objectifs.

La passion du voyage et l’humain Comment allier sa passion des voyages, des êtres humains et de l’organisation ? C’est décidé, elle mettra sa motivation au service de ses concitoyens et sera agent de voyages,

Elle apprend le métier sur le tas et quand elle se sent prête, elle crée en 2007, à Boulogne-sur-Mer, son agence de voyages Côté Soleil.

Agence traditionnelle à laquelle elle ajoute très vite une activité Séminaires & Incentives, spécialiste des Team Building, des Voyages de Motivation à connotation dynamique de groupe et un volet Expéditions Montagnes autour du Monde.



Son agence adhère au CEDIV Travel, dont la personnalité de la présidente Adriana Minchella répond, comme un écho, à la sienne. Elle met aujourd’hui son goût de l’aventure et des voyages, son respect des autres et sa bienveillance au service de ses clients.



Dans ses expéditions, elle propose, des voyages thématiques à destination de l’Aconcagua, de l’Everest et du Kilimandjaro (5895 m), en Tanzanie dont elle a fait sa spécialité et où elle emmène « Madame et Monsieur tout le Monde » selon son expression.



Toutes ces activités pourraient amplement remplir sa vie, mais non, son tempérament hyperactif lui a permis d’ajouter de nouvelles cordes à son arc comme celle de coach-conférencier dans les séminaires d’entreprises où elle propose, en complément de son savoir-faire d’organisatrice, des conférences sur l’esprit d’équipe, la gestion en période de crise… et celle d’animatrice d’une section Karaté où elle milite pour « le sport sur ordonnance » pour aider à la rémission des maladies chroniques de type diabète, parkinson, etc…



Le Toit de l’Afrique comme objectif Isabelle Mislanghe © cotesoleilexpeditions.com

Ces jours-ci, elle boucle son sac pour une nouvelle expédition sur le toit de l’Afrique.

Sa fierté est d’y faire grimper des gens curieux et en bonne santé sans de réelles prédispositions pour la haute montagne et l’escalade. Avec son équipe, sur place, elle reste sûre de son fait.

« Par la voie Machame, la plus belle, celle qui offre les meilleures conditions d’acclimatation et qui reste la principale difficulté de cette ascension » dit-elle.



Et de rajouter « il n’y a pas de véritable difficulté technique, c’est une belle randonnée qui requiert discipline et patience si l’on veut réussir ».



Voilà 25 ans qu’elle y amène des amateurs de décors naturels magnifiques et de levers de soleil inoubliables.



Adepte d’un tourisme durable et responsable, elle travaille depuis toujours avec le même village qui fournit les guides, les porteurs, les cuisiniers de ses expéditions. « Il ne faut pas être radin et payer ces gens correctement (80 personnes correctement équipées) On fonctionne d’une manière qui profite à tous et protège le mode de vie locale. »



Quant à son attitude par rapport à l’environnement spécifique et hyper fragile de la haute montagne, elle ajoute : « Les participants marchent avec une charge limitée à 10 kg, le reste est confié aux porteurs. On cuisine au gaz, on ne brûle jamais de bois. On ramasse nos ordures et parfois même celles d’autres personnes indélicates. Tout est incinéré avant de redescendre afin de protéger l’environnement et de respecter la montagne. »



Elle conseille, au terme de cette magnifique randonnée, de découvrir dans la proximité d’Arusha grâce à un Safari de deux jours une partie de la faune et de la flore de cette magnifique région aux parcs exceptionnels.



Côté Soleil, c’est aussi des safaris en 4x4, à cheval ou à pieds, des Treks en Amérique du Sud et des Raids en ski ou en traineau au-delà du cercle polaire…



Côté Soleil, une agence de voyages au plus près de vos besoins En s’adaptant aux besoins et aux envies de ses clients elle concoctera le voyage, très loin ou tout près, dans lequel il y aura matière à s’émerveiller des beautés de la nature et où l’on pourra tenter de se dépasser, un peu, pour mieux les apprécier.



Vous pouvez compter sur elle comme sur sa co-équipière Constance qui n’est autre que sa fille. Une famille avec un vrai ADN de premier de cordée !



