Kit Voyages - Des voyages à votre mesure

Après être sorti de la crise du COVID et restauré leurs fondamentaux, en phase avec la reprise de l’activité, ils sont à l’affût d’opportunités, très sensibles et réactifs devant les affaires qui se présentent.



La direction du réseau épaule ces candidats au développement quand ils veulent faire appel à l’expérience, au savoir-faire et à la transmission des bonnes pratiques proposées par les équipes du siège.



C’est ainsi que le Groupe KIT Voyages, basé dans les Hauts-de-France et dirigé par Tiphaine Heem-Fihey vient de réaliser l’achat d’une quatrième agence dans sa région.