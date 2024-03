LES VOYAGES DE CELINE - Villeneuve Les Avignons

« C’est tout naturellement que lors de la création de mon agence, je me suis adressée au CEDIV TRAVEL que j’ai côtoyé pendant plusieurs années quand je travaillais comme salariée chez un ancien adhérent du groupement.



Le CEDIV TRAVEL me semble très professionnel, à l’écoute de ses adhérents et les outils qu’il nous propose sont très performants et souvent exclusifs.

Je pense en particulier à l’outil Cediv’Air, seul système de distribution de billetterie aérienne que je connaisse à proposer du multi-classe en réservation.



Concernant les formations, je trouve évident de se mettre à jour en permanence sur les différentes applications et développements qui nous permettent de réserver et vendre plus rapidement et de façon toujours plus fiable nos différentes prestations.

Je suis sensible à celles proposées par le CEDIV TRAVEL et reste à l’écoute des programmes proposés. J’ai d’ailleurs participé à celle sur le Cediv Package en fin d’année dernière. »